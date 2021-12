Toyota Celica Coupé (1986) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Op zoek naar een nieuwe Toyota Celica in 1986? Dan had je de keuze uit twee varianten: een tweedeurs coupé of een driedeurs liftback. De eerste was als 1.6 ST de goedkoopste manier om in de sportief georiënteerde Japanner te stappen. Die versie hebben we nu voor de lens.

Forumgebruiker en frequent uploader 'Rutger DC' spotte dit exemplaar in een woonwijk. De Celica Coupé mag gerust bijzonder genoemd worden, want de liftback was destijds aanmerkelijk populairder. Die was overigens ook verkrijgbaar in veel meer varianten. Waar de Celica Coupé er van 1985 tot 1990 alleen was als 1.6 ST en 1.6 GTi, was de liftback ook leverbaar als 2.0 GTi en 2.0i Turbo 4WD. De auto in kwestie is een 1.6 ST Coupé, met een vanafprijs van omgerekend €16.629 de goedkoopste manier om in een Celica te stappen. Als liftback kostte de 1.6 ST namelijk minimaal €17.536, een verschil van €907. De 1.6 ST is met 86 pk overigens minder vlot dan zijn uiterlijk doet vermoeden: de sprint naar de 100 km/h neemt 12,4 seconden in beslag en bij 175 km/h is de koek op.

Overigens kwamen voorgangers van deze Celica Coupé al eens voorbij in de rubriek: dit exemplaar van de derde generatie uit 1982 en deze van de tweede generatie uit 1980. Zelfs de oer-Celica is vertegenwoordigd als coupé. Nu kunnen we de vierde generatie dus toevoegen aan het rijtje. Ook leuk: deze liftback uit 1979.

Deze Celica heeft helaas betere tijden gekend. Zijn rode lak is dof geworden en bladdert er behoorlijk af. waarbij aan de zijkant zelfs al delen van de grondverf zichtbaar zijn. De stalen wielen zonder wieldoppen dragen bij aan de ratlook van dit exemplaar, maar een setje wieldoppen zou hem wellicht niet misstaan. Hoe de auto er onderhuids uit ziet, kunnen we vanaf de foto's natuurlijk niet beoordelen. In ieder geval heeft de Celica nog tot mei komend jaar een geldige APK. De laatste eigenaar heeft dit origineel Nederlandse exemplaar sinds mei vorig jaar in bezit. Wellicht gaat dit exemplaar nog de liefde krijgen die hij verdient?

Zelf een unieke auto tegengekomen op straat? Schroom niet deze te uploaden in het 'Wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek Forum!