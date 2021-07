Toyota plakt plakkers op elektrische stadsbussen

De Portugese fabrikant CaetanoBus heeft naast elektrische stadsbussen (e.City Gold) ook een elektrisch aangedreven stadsbus met een brandstofcel aan boord. Toyota meldt trots dat die twee elektrische stadsbussen straks ook met Toyota-logo's op de weg zijn te zien. Ondanks dat Toyota de bussen niet produceert, is de aanwezigheid van de Toyota-emblemen verklaarbaar. De van een brandstofcel voorziene H2 City Gold-stadsbus is namelijk voorzien van Toyota-techniek.

De H2 City Gold heeft techniek aan boord die je ook in de Toyota Mirai vindt. Die waterstof-stadsbus heeft onder meer de fuel cell stackss en de waterstoftanks zoals je die ook in de Mirai vindt. De H2 City Gold moet minimaal 400 kilometer elektrisch kunnen rijden en is in nog geen tien minuten weer volgepompt met verse waterstof. Daarnaast is de Portugese tak van Toyota, Toyota Caetano Portugal, is sinds eind vorig jaar grootaandeelhouder van CaetanoBus.

De 10,74 meter lange elektrische Caetano e.City Gold heeft tot 385 kWh grote batterijen in z'n bodem waar de bus zo'n 300 kilometer elektrisch op kan rijden. De elektromotor is 245 pk sterk. De H2 City Gold heeft 5 waterstoftanks aan boord en kan tot 400 kilometer elektrisch rijden. In Japan heeft Toyota overigens al enkele jaren stadsbussen met een brandstofcel rondrijden.