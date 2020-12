Toyota onthult elektrische stadsauto C+pod

In oktober 2019 liet Toyota de Ultra-Compact BEV Concept zien, een studiemodel waarvan de naam al het nodige over het formaat van de elektrische stadsauto prijs gaf. Die Ultra-Compact BEV Concept is nu klaar voor de markt en krijgt nu de naam C+pod. Hij is slechts 2,49 meter lang en 1,29 meter breed. Daarmee is het EV'tje ongeveer net zo lang als de eerste generatie Smart Citi-Coupé uit 1998, maar hij is ook dik 20 centimeter smaller dan die allereerste Smart. De wielbasis van de C+pod bedraagt 1,78 meter.

Het slechts 690 kilo wegende karretje is geen elektrisch kleintje waarmee je even lekker een stukje snelweg kunt meepakken. De Toyota C+pod heeft namelijk een 3,5 pk en 56 Nm sterk elekromotortje met een piekvermogen van 12,5 pk op de achteras. De tweezitter heeft een 9,06 kWh accupakket, goed voor een WLTP-actieradius van 150 kilometer. De topsnelheid ligt op een bescheiden 60 km/h.

Toyota kondigt een kleine serie van de C+pod aan voor Japanse overheden, bedrijven en organisaties. Wel zegt het merk de C+pod omstreeks 2022 aan de Japanse consument aan te kunnen bieden. De kleine EV heeft ledkoplampen en -achterlichten en heeft een interieur dat in het zwart is uitgevoerd. Ook opvallend zijn de plaatwerkdelen van kunststof. Er zijn vijf two-tone kleurcombinaties beschikbaar en Toyota heeft twee 'three-tone'-opties bedacht.

De C+pod loopt straks in Toyota's Motomachi-fabriek van de band, waar Toyota ook de LC en GR Yaris in elkaar zet. De vanafprijs van de C+pod ligt in Japan om omgerekend €13.042. Toyota zegt vooralsnog geen plannen voor levering in Europa te hebben.