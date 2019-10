Toyota neemt extreem compacte EV’s mee naar Tokio

Die Future Expo op de grote beurs van Japan staat in het teken van mobiliteit in de toekomst. Toyota neemt daarvoor wat voertuigjes mee die al voor de zeer nabije toekomst zijn, want het merk richt zich op enkele Japanse marktintroducties van eind volgend jaar. Het doel van de voertuigen is om mensen over een kleine afstand te vervoeren zonder dat dit een grote impact heeft op het milieu. “De oplossingen moeten voor mensen uit elke levensfase zijn."

We zien drie ‘echte’ voertuigen en één ander uniek prototype. Bij de autootjes komen de Ultra-compact BEV, een business concept-model hierop dat we al kennen en de i-Road voorbij. Die eerst genoemde Ultra-compact, waarvan we uitgaan dat dit uiteraard nog een werktitel is, biedt plek aan twee passagiers, haalt een maximumsnelheid van 60 km/h en komt uiteindelijk 100 kilometer ver. Een business-concept op deze extreem kleine EV zagen we al eerder dit jaar, maar wordt wederom naar voren geschoven op de beurs. De driewielige i-Road staat nog niet op de productieplanning, maar het concept is gericht op zeer korte afstanden. Naast deze drie ‘voertuigen’ komt Toyota met verschillende ‘Walking Area’-oplossingen die vooral ouderen of minder validen een handje moeten helpen. Zo zien we soort van scootmobiel, step en ondersteuning van een rolstoel. Deze oplossingen staan tevens voor eind volgend jaar of het jaar daarop gepland.