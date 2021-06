Toyota Land Cruiser na 14 jaar helemaal nieuw

De Land Cruiser is onverwoestbaar. Niet alleen de modelnaam is legendarisch, ook de auto zelf staat al jaren zo aangeschreven. Na 14 jaar komt Toyota met een compleet nieuwe generatie Land Cruiser, een luxueuze offroadbeul waar het merk ook nog eens een GR-versie van presenteert.

Na 14 jaar valt het doek voor de in 2007 gepresenteerde J200-generatie van de Toyota Land Cruiser. We hebben het in dit geval over de volwaardige Land Crusier, een model dat in Nederland al even niet meer leverbaar is en losstaat van de Land Cruiser Prado die in Nederland simpelweg Land Cruiser heet. De Land Cruiser-modellijn bestaat dit jaar 70 jaar en dus komt de volledig nieuwe Toyota Land Cruiser (J300) op een perfect moment.

De nieuwe Toyota Land Cruiser mag dan een stuk moderner ogen dan z'n voorganger, robuust oogt de Japanner nog altijd. De Land Cruiser lijkt iets van de hoekigheid van z'n J60- en J80-voorgangers te hebben geërfd. De nieuwe Land Cruiser heeft een hoge, bonkige neus met daarin een enorm uit vier lamellen opgebouwde grille. Aan weerszijden ervan zitten eenvoudig ontworpen, rechthoekige led-koplampen. Enige frivoliteit valt in het ontwerp nauwelijks te vinden, tenzij we het ten opzichte van de vorige Land Cruiser aangezette raamlijntje richting de D-stijl daaronder mogen rekenen. De nieuwe Toyota Land Cruiser moet uitstralen wat -ie goed moet kunnen: nagenoeg elk terrein overwinnen. Het interieur is daar helemaal mee in lijn. Het dashboard is zonder al te veel poespas ontworpen, maar wordt wel ingevuld met zaken als 9- of 12-inch grote infotainmentdisplays.

Onder de koets van de nieuwe Toyota Land Cruiser zit het GA-F-platform, een basis die volgens Toyota's TNGA-filosofie is ontwikkeld en vooralsnog alleen onder deze nieuwe Land Cruiser een plekje heeft gekregen. De nieuwe Land Cruiser is zo'n 200 kilo lichter dan z'n voorganger, maar er is meer dat bewijst dat de J300-generatie een offroadbeul van de nieuwste generatie is. De auto ontkomt namelijk niet aan downsizing en dus is het gedaan met de 5,7-liter V8 die Toyota in het uitgaande model levert. De nieuwe Land Cruiser wordt leverbaar met een 3,5-liter grote V6, een machine die 415 pk en 650 Nm levert. Deze krachtcentrale levert zo'n 30 pk meer dan de V8 in het uitgaande model. Met z'n nieuwe hart heeft de Land Cruiser in 6,7 tellen een snelheid van 100 km/h op de klok.

Die twinturbo benzinemotor krijgt gezelschap van een eveneens met twee turbo's uitgeruste 3.3 diesel, een 309 pk en 700 Nm sterke V6 die net als de benzinemotor is gekoppeld aan een tientraps automaat.Toyota geeft aan dat er in sommige markten ook turboloze V6'en beschikbaar komen, blokken die gekoppeld zijn aan een automaat met zes verzetten. Alle Land Cruisers hebben uiteraard vierwielaandrijving.

De nieuwe Toyota Land Cruiser profiteert onder meer van Multi Terrain Monitor, een systeem op beeld weergeeft wat er zich onder en voor de auto afspeelt. Daarnaast krijgt de Toyota's grootste terreinauto Multi Terrain Select, een systeem dat automatisch de juiste rijmodus selecteert op basis van de ondergrond. Opvallend: Toyota zegt dat de afmetingen en de wielbasis net als de aan- en afrijhoeken identiek zijn aan die van het vorige model. Dat betekent dat ook de nieuwe Land Cruiser op een haar na 5 meter lang is en 2,85 meter tussen z'n voor- en achteras heeft.

Toyota brengt ook Safety Sense naar de J300, een pakket veiligheidssystemen dat in het geval van de Land Cruiser onder meer parkeerhulp, diverse noodremsystemen, een rijstrookassistent en automatisch grootlicht bevat. Op de foto's zien we overigens ook een GR Sport-versie, al laat Toyota over die versie met een uitgebreide verzameling zwarte exterieurafwerking nog geen informatie los.

Toyota's Land Cruiser-avontuur startte in 1951 met de BJ (foto 25), al had Toyota destijds ongetwijfeld niet vermoed dat die offroader zou uitgroeien tot de automobiele beroemdheid die het nu is. Sinds de lancering van de BJ in 1951 heeft Toyota wereldwijd 10,4 miljoen Land Cruisers verkocht. De nieuwe Land Cruiser heeft auto's als de Nissan Patrol als concurrent. Lexus verkoopt in de vorm van de LX 570 een eigen versie van de uitgaande Land Cruiser. Of die auto ook een opvolger krijgt, valt nog te bezien. In Nederland verwachten we de nieuwe Toyota Land Cruiser overigens niet op de markt.