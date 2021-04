Toyota Land Cruiser klaar voor vaccintransport

Toyota heeft de Land Cruiser (J70) klaargemaakt voor vaccintransport in moeilijk bereikbare gebieden. De WHO heeft zijn goedkeuring gegeven.

Het leveren van vaccins is in sommige delen van de wereld een nog grotere uitdaging dan hier in Europa. Daar speelt Toyota op in met een speciaal voor vaccintransport aangepaste Land Cruiser. De J70-generatie is hiervoor als basis gebruikt. Dit type Land Cruiser wordt nog altijd nieuw gemaakt en vind je vooral veel in ontwikkelingslanden, waar-ie niet geheel verrassend ook als 'vaccinkoerier' zijn werk doet.

Toyota werkte samen met B Medical Systems om achterin de Land Cruiser een voor vaccins geschikte koelkast te plaatsen. In deze koelkast met een inhoud van 396 liter kunnen volgens Toyota 400 vaccinpakketten gekoeld worden bewaard. Niet koud genoeg voor bijvoorbeeld het coronavaccin van Pfizer, maar wel koud genoeg voor veel andere vaccins. Deze Land Cruiser wordt dan ook vooral gebruikt voor het transporteren van al langer bestaande vaccins die vooral voor kinderen in Afrika bestemd zijn, al moet-ie op den duur natuurlijk ook het vervoer van andere coronavaccins in moeilijk bereikbare delen van ontwikkelingslanden makkelijker maken. De WHO heeft volgens Toyota een certificaat van goedkeuring afgegeven, dus het goede werk kan snel beginnen.