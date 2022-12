Toyota laat productieproblemen verder achter zich

Toyota bouwde vorige maand bijna een miljoen auto's: meer dan het merk ooit in de novembermaand deed. De productieproblemen die het merk recent kende als gevolg van aanleveringstekorten en covid-19, lijken daardoor meer en meer tot de verleden tijd te behoren. De Japanners stevenen af op meer verkochte auto's dan in 2021 en dat was eerder dit jaar niet denkbaar.

982.552 auto's: zo veel produceerde Toyota in november 2022. Een nieuw novemberrecord (+ 1,8 procent ten opzichte van het vorige), vooral te danken aan de overzeese productie van het merk. Uit Toyota's Japanse fabrieken rolden in november iets minder auto's dan in dezelfde maand vorig jaar, maar dat maakten zijn productiecentra in onder meer Europa en de VS ruimschoots goed. Toyota produceerde vorige maand 619.332 auto's in niet-Japanse fabrieken en dat is 4,2 procent meer dan in november van vorig jaar - ook dat is een nieuw record.

De wereldwijde verkopen bleven in november wat achter bij de productie (884.112 stuks), maar laten evengoed een stijging zien ten opzichte van vorig jaar (+ 3,7 procent). In totaal verkocht Toyota van januari tot en met november dit jaar ruim 9,5 miljoen auto's; grofweg evenveel als vorig jaar. Over de periode januari tot en met oktober was nog sprake van een kleine min in de verkooptotalen, maar die is inmiddels dus weggepoetst. Het lijkt er daardoor op dat Toyota ondanks de productieproblemen van eerder dit jaar - die volgens het merk nog niet geheel verholpen zijn - en de economische onzekerheid, uiteindelijk toch een beter 2022 dan 2021 schrijft. In Nederland heeft het merk in ieder geval geen reden tot klagen.