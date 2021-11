Toyota krijgt dikke onvoldoende van Greenpeace

Milieuorganisatie Greenpeace is niet te spreken over de prestaties van Toyota. Van 's werelds tien grootste autofabrikanten is Toyota volgens Greenpeace de autobouwer die op dit moment het minst ver is met het uitfaseren van de verbrandingsmotor.

Greenpeace heeft de tien grootste autofabrikanten ter wereld gerangschikt op basis van hoe ver de bedrijven zijn in het 'koolstofarm' maken van de auto-industrie. Greenpeace heeft Daimler, Ford, General Motors, Honda, Hyundai-Kia, Nissan, Renault, de Volkswagen Group, Stellantis en Toyota onder de loep genomen. Laatstgenoemde krijgt daarbij de eerste en in dit geval dus slechtste positie toebedeeld.

Greenpeace zegt dat geen enkele van de tien onderzochte autobouwers de verbrandingsmotor voor 2035 in de ban doet en dat zeven van de bedrijven geen concrete plannen hebben om de verbrandingsmotor volledig uit te faseren. "Toyota heeft niet de intentie om de verkoop van auto's met verbrandingsmotoren te stoppen", zegt Ada Kong van Greenpeace East Asia, de tak van Greenpeace die het onderzoek heeft gepubliceerd.

De autofabrikanten zijn onder meer beoordeeld op hun plannen om de verbrandingsmotor uit de faseren en om de stappen die ze zetten om hun productieketen CO2-neutraal te maken. Het kopje 'uitfaseren van de verbrandingsmotor' weegt daarbij met 80 procent het zwaarst.

Volgens Greenpeace verkochten Toyota, Honda en Ford afgezet tegen hun wereldwijde verkopen het kleinste aantal elektrische auto's. Bij Toyota waren EV's in 2020 goed voor een aandeel van 0,12 procent in het geheel. Bij Volkswagen, Daimler en Renault lagen die percentages achtereenvolgens op 2,43 procent, 1,86 procent en 4,37 procent. Toyota eindigt zoals gezegd op de eerste en dus slechtste plaats, gevolgd door Stellantis, Ford en Daimler. Toyota heeft overigens wel een arsenaal aan nieuwe EV's in het vat zitten. In Europa moet omstreeks 2025 10 procent van elke verkochte auto van de fabrikant emissievrij (elektrisch of waterstof) zijn.

Greenpeace zegt van mening te zijn dat autofabrikanten de auto met verbrandingsmotor omstreeks 2030 in de grootste markten vaarwel gekust moet hebben om te voorkomen dat de aarde meer dan 1,5 graad opwarmt, wat volgens de milieuorganisatie in 2028 gaat gebeuren. Ook is de milieuclub niet te spreken over de toenemende populariteit van SUV's, onder meer omdat het gemiddeld verbruik van dergelijke auto's hoger is. Bovendien is er meer staal nodig voor de productie van dergelijke modellen. Greenpeace zegt te willen benadrukken dat 'de EV' niet het antwoord is op alle problemen, aangezien de voor elektrische auto's benodigde energie ook hernieuwbaar zou moeten zijn. Ook is Greenpeace van mening dat autobezit minder vanzelfsprekend zou moeten zijn, de organisatie zegt dat auto's gemiddeld 94 tot 96 procent van hun bestaan stilstaan.