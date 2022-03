Toyota GR Corolla gelekt: visueel spektakel

Dankzij het Instagram-account van Wilco Blok kunnen we je nu al de eerste foto's laten zien van de GR Corolla, een ogenschijnlijk doldwaze versie van de Corolla Hatchback. Dat Toyota zich tijdens de ontwikkeling van die topversie van het Corolla-gamma niet heeft ingehouden, is evident. Het uiterlijk van de Toyota GR Corolla is voor de liefhebbers van hot hatches namelijk een waar visueel feestje.

De GR Corolla is net als zijn kleine doorgesnoven broer - de GR Yaris - een stuk breder dan de conventionele versies van de Corolla. De achterste wielkasten zijn enorm opgeklopt, maar dat is lang niet het enige visuele spektakel dat de sportiefste Corolla sinds jaren te bieden heeft. We zien een motorkap met koelsleuven, openingen in de voorschermen en sportief ogende lichtmetalen wielen. Dan hebben we de achterkant van de GR Corolla nog niet eens benoemd. Hier valt de buitenissige achterbumper op, die aansluit op de verbrede wielkasten en zo het achterste van de GR Corolla extra breed maakt. Bovenaan de achterruit zit een bepaald niet kinderachtige spoiler en helemaal onderin de bilpartij vinden we niet één, niet twee, maar zelfs drie knalpijpen.

Waarom de GR Corolla drie uitlaateindstukken heeft? Dat houdt waarschijnlijk verband met de krachtcentrale van de top-Corolla. Het zou namelijk heel goed kunnen dat Toyota de GR Corolla dezelfde 261 pk sterke 1.6 driecilinder geeft als de GR Yaris. Die machine stuurt zijn vermogen waarschijnlijk naar alle vier de wielen. Inderdaad, net als bij de GR Yaris.

Hoewel de Amerikaanse tak van Toyota al een tijdje bezig is met het opwarmen voor de komst van de GR Corolla, houdt Toyota Europe de lippen nog altijd stijf op elkaar over dit model. Of de Toyota GR Corolla naar Europa komt, durven we dan ook niet te zeggen.