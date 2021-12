Komst Toyota Corolla GR Four bevestigd

In november verstopte Toyota al een kleine hint naar de mogelijke komst van een GR-versie van de Corolla en na de twee nieuwe aanwijzingen die het merk nu geeft kan het niet anders dan dat er daadwerkelijk een hitsige Corolla in het vat zit.

De Amerikaanse tak van Toyota plaatst een stel foto's waarop een Corolla tussen een stel zeecontainers is te zien. Op het eerste gezicht niet bijster interessant, al verschuilt zich links op de foto een in een stickervelletje gestoken Corolla. Op de zijkant van de auto lezen we GR Four. Daarnaast is ook op een van de zeecontainers die aanduiding te zien. Op een rode container is namelijk NA G16 GR Four te lezen. G16 is de motorcode van de knotsgekke 261 pk sterke driecilinder die Toyota in de Yaris GR heeft liggen. Of NA in dit geval staat voor North America of Natural Aspirated (zonder drukvulling), valt nog te bezien, al ligt het het meest voor de hand dat de driecilinder ook in de Corolla een turbo op zich geschroefd krijgt. Het 'Four'-deel van de naam wijst op de aanwezigheid van vierwielaandrijving.

Over mogelijke komst van een echt sportieve variant van de Toyota Corolla naar Europa is officieel nog niets bekend. De naam GR Four doet natuurlijk sterk denken aan de GT Four-smaken die Toyota van meerdere generaties Celica leverde, waaronder van de ST205-generatie waarover je hier een uitgebreid verhaal leest.