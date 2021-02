Toyota FJ Cruiser (2006) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Toyota FJ Cruiser is één van die relatief moderne auto's waar je even twee keer naar kijkt als je 'm ziet. Niet in de laatste plaats omdat hij hier eigenlijk niet thuishoort. Een waardige kandidaat dus voor 'In het Wild'.

Dat de 'bijzondere-auto-radar' van collega Lars Krijgsman goed ontwikkeld is, lijdt geen twijfel. Niet alleen klassiekers ontglippen niet aan een fotomomentje, ook deze 'slechts' 15 jaar oude Toyota FJ Cruiser moest hij natuurlijk even vastleggen. Die is hier immers nooit officieel geleverd en als dat nog niet genoeg is, is het van zichzelf ook al een bijzondere verschijning. Het levende bewijs dat Toyota ondanks zijn recente voornemen om meer spraakmakende auto's te maken eerder deze eeuw ook al leuke auto's heeft gebouwd.

Wie een beetje bekend is met de geschiedenis van het merk, herkent direct de inspiratiebron voor de FJ Cruiser. Dat was de Land Cruiser J40, die vanaf 1960 maar liefst 24 jaar op de markt was. Net als z'n voorbeeld moest de FJ Cruiser z'n mannetje kunnen staan in slecht begaanbaar terrein. Laat je niet voor de gek houden door het misschien wat frivole design, dit is namelijk een zeer capabele offroader. Een 4,0-liter V6 stuurt een vermogen van 242 pk en 377 Nm aan koppel naar alle vier de wielen. Een forse snorkel voorziet de krachtbron van lucht als je de FJ Cruiser door diep water stuurt en in dit geval zit er ook nog een bullbar op de neus om 'm extra weerbaar te maken voor ellende op z'n pad. Ook de extra bescherming voor de achterlichten maakt duidelijk dat het hier om een goed uitgerust exemplaar gaat.

De auto in kwestie - die overigens op deze parkeerplaats voor elektrische auto's niet echt op z'n plek is - stamt uit 2006, het eerste productiejaar van de FJ Cruiser. De eerste Nederlandse eigenaar moet er als een blok voor gevallen zijn toen de FJ Cruiser op de markt kwam, want al op tweejarige leeftijd werd deze naar Nederland gehaald. Inmiddels is hij dik vier jaar bij z'n huidige eigenaar. Gaandeweg is er een keer een lpg-installatie in de auto gekomen en dat is geen overbodige luxe. De bijna 2 ton zware Toyota lust namelijk wel een slokje. Hoewel je nu per kwartaal maar liefst dik €500 mrb aftikt, is het in ieder geval aan de pomp iets minder pijnlijk. Maar ach, je moet er wat voor over hebben. Wij vinden 'm in ieder geval heel tof!