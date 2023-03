Toyota Corolla Touring Sports – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Toyota Corolla is vernieuwd. Aan de buitenkant zie je daar weinig van, maar onderhuids is de auto significant verbeterd. Na de glimmende persfoto’s is het tijd voor een ontnuchterende blik in de configurator, waar als instapversie voor de populaire Touring Sports de ‘Active’ wacht.

Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Active - €38.195

De Toyota Corolla blijft nuchter beschouwd een ideale auto. Hij is aanzienlijk minder saai en afstandelijk dan zijn voorganger Auris, ziet er best vlot uit, heeft de beproefde, betrouwbare en zuinige hybridetechniek aan boord en is als Touring Sports ook nog lekker ruim. Niets mis mee dus.

Als vooral rationele aankoop is zo’n Corolla ook een uitstekende kandidaat voor deze rubriek, waarin we immers als doel hebben om zo veel mogelijk geld in de portemonnee te laten. Dat doen we dan wel aan de hand van de Touring Sports, want dat is met afstand de populairste versie van de Corolla in Nederland. De keuze voor de stationwagon drijft de prijs wel flink op, want anders dan de hatchback is de ‘TS’ er niet als Comfort. De Active is daarmee de basisversie en dat betekent dat je minimaal €38.195 betaalt voor de extra ruime Corolla.

Die prijs is best even slikken. Pakken we de prijslijst van een jaar geleden erbij, dan zien we dat de Toyota Corolla Touring Sports er vóór de facelift wél als Comfort was. Die kostte toen €30.750, ofwel zo’n 7,5 mille (!) minder dan nu. De Active was er toen al voor €32.250, waarmee er evengoed sprake is van een prijsstijging van dik 18 procent. Tijden veranderen, zullen we maar zeggen. Er is trouwens wel een goedkopere facelift-Corolla, de Business. Die versie kost als Touring Sports 1.8 Hybrid minimaal €36.795, maar is er alleen voor zakelijke klanten. Voor particulieren is de Active dus het minimum, en qua uitrusting maakt dat trouwens bijzonder weinig uit.

Wat je in ieder geval krijgt voor je zuurverdiende geld, is een verbeterde 1.8 Hybrid-aandrijflijn. In plaats van 122 pk levert die nu 140 pk, terwijl een grotere rol voor de elektromotor voor meer rust en comfort moet zorgen. Mooi meegenomen. Een (traploze) automaat is uiteraard standaard en met een 0 tot 100-tijd van 9,4 seconden valt er over de prestaties eigenlijk niet te klagen.

Aan de buitenkant is de basis-Corolla goed te herkennen. De volgende stap, die nu nog First Edition heet, krijgt bijvoorbeeld al de fraaiere bi-led-koplampen met brede dagrijlichten, net als grotere wielen, verchroomde raam- en grille-omlijsting en privacyglas. De simpelste Corolla doet het zonder chroom en met helder glas, 16-inch lichtmetaal en de ‘reflector-led’-koplampen die eerder ook op eenvoudiger versies van de Corolla te vinden waren. De nieuwe achterlichten zijn dan weer wel standaard en een belangrijk herkenningspunt voor de faceliftversie. Ook de voorbumper is net even anders dan voorheen, al moet je een scherp oog hebben om de wat meer geaccentueerde mistlamp-omlijsting te spotten. Die mistlampen zijn trouwens standaard op de Active.

Safety Sense

Iedere Toyota krijgt standaard een reeks veiligheidssystemen mee onder de noemer ‘Toyota Safety Sense’, dus dat geldt ook voor de Corolla. Safety Sense brengt ook comfort, bijvoorbeeld in de vorm van adaptieve cruise-control, automatisch grootlicht en een rijstrookhulp. De Active heeft ook altijd het prettige, nieuwe infotainmentsysteem van Toyota, met een 10,5-inch touchscreen en een volledig digitaal, 12,3-inch instrumentarium. Navigatie is er ook, al zijn de standaard aanwezige Apple Carplay- en Android Auto-hulpjes meestal fijner. Stuurwiel en automaatpook zijn keurig met leer bekleed en beide voorstoelen zijn in hoogte verstelbaar. Ze zijn bekleed met een zwarte stof, zoals bij vrijwel alle auto’s in dit segment. Voor de binnentemperatuur is er climate-control, volledig automatisch en met twee zones.

Hoewel je de sleutel voor het ontgrendelen nog wel actief moet gebruiken (schrik niet: door op het knopje te drukken), gaat starten met een startknop. Samen met de al genoemde zaken maakt dat de simpelste Corolla Touring Sports tot een behoorlijk complete en comfortabele auto, al hadden we voor de stevige vanafprijs ook niet anders verwacht. Wat we missen? Stoelverwarming zou lekker zijn, maar is zelden standaard. Hetzelfde geldt voor een automatisch dimmende binnenspiegel en elektrisch inklapbare buitenspiegels. Opvallend is ook dat de Active het zonder regensensor doet, al valt ook met dat gemis te leven.