Toyota Corolla Liftback (1986) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De vijfdeurs Toyota Corolla Liftback van de vijfde generatie kwam in 1983 voor het eerst op de markt. De uitvoering die we voor ons hebben is de 1.3 GL met handgeschakelde vijfbak, die van januari 1985 tot september 1987 geleverd werd. Voor de Liftback was de 1.3 met 75 pk de enige benzinemotor die in die modeljaren op de prijslijst stond. Hij was er ook met drietraps automaat, maar de versie met handbak zal ongetwijfeld wat beter zijn opgedroogd dan een automaat met zulke lange overbrengingen. De sprint naar de 100 km/h vormt het voornaamste bewijsstuk daarvan. Als je zelf schakelt kruipt de naald van de snelheidsmeter in 14,1 seconden naar 100 km/h, met automaat doe je daar ongeveer vier tellen langer over.

Van de voorkant gezien ziet de Corolla Liftback er niet heel speciaal uit. Het rechttoe-rechtaan design van de jaren '80 viert hoogtij. Heel anders wordt het wanneer je hem van achteren bekijkt. Ook daar hebben de Japanners voor het tekenen van de lijnen alleen een lineaal ter hand genomen, maar het lijkt haast wel of de ontwerpers de auto op de kop hebben getekend en dachten: zo gaan we het doen. Het plaatsen van de kentekenplaat boven de achterlichten ziet er in ieder geval lekker eigenwijs uit.

De staat van deze Corolla mag in ieder geval op het oog uitzonderlijk genoemd worden. Zowel van buiten als van binnen ziet de auto er heel netjes uit. Hij lijkt nog goed in de lak te staan, de zwarte kunststof bumpers zijn nog niet vaal geworden (of netjes overgespoten) en de stalen wielen zijn niet roestig. In het interieur zitten blauwe stoffen stoelen die niet gescheurd of doorgezakt zijn. Ook het dashboard is nog helemaal origineel. Een radio lijkt er niet in te zitten, wel zit er bovenop het dashboard een digitaal klokje. De kilometerstand van 101.810 kilometer betekent dat de Corolla per jaar gemiddeld 2.828 kilometer heeft gereden, maar ook als een auto veel stilstaat is het van belang om hem voortdurend aandacht te geven. Dat is in dit geval absoluut gelukt.

Met een vraagprijs van €4.950 is de Corolla zeker niet goedkoop, maar gezien de staat en zeldzaamheid van deze auto is het geen hele gekke prijs voor de liefhebber. Wie maakt de tweede eigenaar van deze Corolla los en neemt de auto mee naar huis?

