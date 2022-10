Toyota Corolla Cross - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De nieuwe Toyota Corolla Cross, grote broer van de Yaris Cross, staat vanaf vandaag bij de dealers. De vanafprijs is €37.995. Daarvoor krijg je een Corolla Cross in Active-uitvoering, de instapper die behoorlijk gemakkelijk als zodanig te herkennen is. Wel zet Toyota tegenover die herkenbaarheid een vrij riante standaarduitrusting.

Toyota Corolla Cross Active, €37.995

De langverwachte Toyota Corolla Cross maakt vandaag zijn dealerdebuut. Zijn lager op de poten staande broertje, de reguliere Corolla, kwam al in 2018 op de markt. Toch schroeft het merk in de Corolla Cross precies hetzelfde dashboard. Wel is dat tegenwoordig voorzien van het nieuwe, grotere infotainmentscherm (10,5 inch) en een volledig digitaal instrumentarium, dat zelfs een diameter heeft van 12,3 inch. Beide voorzieningen behoren tot de standaarduitrusting van de Cross.

Neem je genoegen met wat standaard is, dan kun je bij Toyota terecht voor een Active-uitvoering van de Corolla Cross. Die is aan de buitenkant vrij gemakkelijk te herkennen. Zo is het de enige uitvoering die geen led-achterlichten en geen dagrijverlichting in de vorm van een ledstrip in de koplampen heeft. Daarnaast staat de Active als enige standaard op 17-inch lichtmetalen wielen. Ook heeft de basisuitvoering geen contrasterende sierstrips rond de grille en bovenlangs de zijraampartij, die overigens alleen bij de Active niet deels geblindeerd is. Opvallend: je kunt de Corolla Cross ook met 17-inch zwarte stalen wielen bestellen, maar daarvoor dien je volgens de configurator wel €781 extra neer te tellen. De koets wordt standaard in een witte unilak gehuld. Andere kleuren kosten minstens €350.

Twee bekledingskleuren zonder meerprijs

Op motorisch vlak houdt Toyota het mooi overzichtelijk. De Corolla Cross is alleen te bestellen met de 2-liter hybride aandrijflijn met een cvt-automaat, goed voor 197 pk. Daarmee haalt de auto een top van 180 km/h en is de standaardsprint in 7,6 tellen achter de rug. Vooralsnog is het model alleen met voorwielaandrijving bestelbaar. Het zou zomaar kunnen dat daar nooit verandering in komt.

Om in te stappen in de Corolla Cross, moet je de auto eerst handmatig ontgrendelen met de afstandsbediening. Keyless entry is alleen op de duurdere uitvoeringen (vanaf €40.495) standaard. De handmatig - ook in hoogte - verstelbare bestuurdersstoel kun je naar keuze en zonder meerprijs laten bekleden met zwarte of grijze stof. Toyota doet dat dan ook voor je met de rest van de stoelen en de deurpanelen. Wel zo netjes.

Ook adaptieve cruisecontrol is inbegrepen

Als je eenmaal zit, laat de Corolla Cross eigenlijk weinig te wensen over. De klimaatcontrole is automatisch en kent wel twee zones. Navigatie, DAB-radio met bluetooth, Android Auto en Apple Carplay zijn standaard, net als een met leer bekleed en multifunctioneel stuur, elektrische ramen rondom, spraakbediening en een in delen neerklapbare achterbank met verstelbare rugleuning en Isofix. Achter die achterbank vinden we een in hoogte verstelbare laadvloer, en aan de buitenkant van de auto elektrisch verstel-, inklap- en verwarmbare spiegels.

Kijken we naar de standaard aanwezige actieve rijhulp- en veiligheidssystemen, dan is er ook weinig te klagen. Een achteruitrijcamera en adaptieve cruisecontrol zijn standaard. Hetzelfde geldt voor onder meer lane departure warning, verkeersbordherkenning, automatisch grootlicht en een noodremsysteem.

Wat mist er?

Het is jammer dat het uiterlijk van de basisuitvoering zo veel verschilt van die van een stapje hoger, want die - genaamd Dynamic - ziet er met wat accenten, uitgebreidere ledverlichting en een maatje grotere wielen al een stuk hoogwaardiger uit. Qua uitrusting valt het verschil tussen de twee echter mee. Hecht je aan stoelverwarming, (deels) leren bekleding, nog een aantal rij-assistentiesystemen, een draadloze oplader en een elektrisch bedienbare achterklep, dan veroordeelt Toyota je tot nog een stapje hoger: de First Edition. Die kost met €41.995 precies €4000 meer dan de instapper, maar heeft dan wel standaard die voorzieningen aan boord, én nog een paar meer. Aan jou de keus!