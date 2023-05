Toyota concept-car op Le Mans: race-Prius?

Toyota Gazoo Racing toont tijdens de aanstaande 24 uur van Le Mans een concept-car met flink wat straatlegale elementen. Sterker nog: de kans is groot dat het om een in racejasje gehesen Toyota Prius gaat.

Toyota Gazoo Racing wint de 24 uur van Le Mans nu al jaren op rij. Het is dus niet gek dat de Japanners er dit jaar een waar feest van willen maken, zeker niet omdat de meest legendarische 24-uursrace ter wereld dit jaar zijn honderdste verjaardag viert. Op en rond 10 en 11 juni gaat het dus helemaal los bij Toyota, dat onder meer een concept-car onthult in Frankrijk.

Veel meer dan de onderkant van een voorbumper krijgen we nog niet te zien, maar toch vertelt dat beeld al wat interessants. Het lijkt namelijk om een (zeer) sportief aangeklede versie van de nieuwe Toyota Prius te gaan. Kijk maar eens goed naar de manier waarop de voorbumper in het midden naar beneden doorbuigt, en de vouw daaronder. Ook de afdekkapjes van de sleepogen hebben dezelfde vorm en positie als op de nieuwe Prius.



Een heftige Prius dus. Dat lijkt een wonderlijke combinatie, maar de nieuwe Toyota Prius is ook in productievorm sportiever dan ooit. Door zijn uiterlijk, maar ook door het systeemvermogen van 223 pk. Bovendien heeft Toyota de Prius wel vaker in een racejasje gehesen. Bij de tweede generatie ging dat nog voorzichtig met de heftig bestickerde Prius GT Concept, maar later werden er in Japan daadwerkelijk Priussen het circuit op gestuurd. De Super GT-klasse (GT300) bracht heftige auto’s met een herkenbare Prius-koets van generatie 3 en 4 voort, al had de middenmotor-V8 bar weinig van doen met de brave hybride-aandrijflijn van het origineel.

Toyota belooft dat de nieuweling een concept-car vol in de autosport ontwikkelde technologie. In juni weten we of hier inderdaad een Prius staat, of dat Toyota Gazoo Racing het over een compleet andere boeg gooit in Le Mans.