Toyota Camry én Avalon nu ook met vierwielaandrijving

Dat de vierwielaangedreven versie van de Avalon niet naar Europa komt, is gezien de afwezigheid van het complete model in Europa natuurlijk geen verrassing. Toyota verkoopt de Camry wél in ons deel van de wereld en dat de nieuwe vierwielaangedreven versie van die auto niet komt, is daarbij eigenlijk ook niet wereldschokkend. Eerder presenteerde Toyota namelijk een vierwielaangedreven versie van de Prius, auto die ook buiten de Europese grenzen wordt gehouden. Voor de Amerikaanse markt is met name de vierwielaangedreven Camry wél interessant. Hoewel de Camry - als we pick-ups als de Ford F-150 en Chevrolet Silverado buiten beschouwing laten - zijn titel 'best verkochte personenauto van de Verenigde Staten' af heeft moeten staan aan de RAV4 én aan de Nissan Rogue en Honda CR-V, was de sedan met 343.439 verkochte exemplaren alsnog goed voor een vierde plek in de verkooplijsten. Deze nieuwe vierwielaangedreven variant zou, net als de vierwielaangedreven versie van de Avalon, best eens extra klanten kunnen binnen hengelen.

Het is voor het eerst sinds 1991 dat Toyota een vierwielaangedreven versie van de Camry (AllTrac) voert. De Avalon, waarvan de eerste generatie in 1994 verscheen, is nooit eerder met vierwielaandrijving geleverd. De AWD-versies zijn specifiek voor de Noord-Amerikaanse markt ontwikkeld en gaan ook alleen daar verkocht worden. Het AWD-systeem is in de basis afkomstig van de RAV4 en is daarmee uitgebreider dan het systeem dat optioneel op de Noord-Amerikaanse Prius is te krijgen. Als de omstandigheden er niet naar vragen, is het nieuwe tweetal overigens puur voorwielaangedreven. Wél zijn ze zo'n 75 kilo zwaarder dan hun voorwielaangedreven broertjes.