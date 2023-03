Toyota bouwt 10 miljoenste Yaris, schroeft productie op

De Toyota Yaris en Yaris Cross zijn populair in Europa en dus krikken de Japanners de productiecapaciteit van hun Franse fabriek genaamd Valenciennes op. Dat meldt Autonews Europe. In die fabriek maakt Toyota de Yaris, Yaris Cross en de hybride Mazda 2, waarvan het er nu in totaal 300.000 per jaar kan bouwen. De Yaris Cross wordt ook nog gebouwd in Japan, de reguliere Yaris (al dan niet met Mazda-badge) in Frankrijk, Japan én Tsjechië. De Franse fabriek produceerde vorig jaar nog een recordaantal auto's (255.584 stuks) en verwacht dit jaar - met dank aan de uitbreiding - meer dan 280.000 exemplaren in elkaar te schroeven. Vanaf 2024 moeten het er rond de 300.000 zijn, terwijl de fabriek zich met de ruim 250.000 auto's van vorig jaar al de meest productieve autofabriek van Frankrijk mocht noemen.

De hogere productiecapaciteit komt niet uit de lucht vallen. Toyota doet op het moment erg goede zaken in Nederland én Europa. In Nederland staat het merk na Kia op de tweede plek. Van de Yaris Cross verkocht het in de eerste twee maanden van dit jaar 751 stuks, van de reguliere Yaris 679. In geheel Europa leverde Toyota in februari ruim 60.000 auto's af, waarbij zijn top-3 bestaat uit de Yaris, Yaris Cross en Corolla.

10 miljoenste Yaris

Gelijktijdig met het nieuws over de uitbreiding van de productiecapaciteit, maakt Toyota bekend vandaag zijn 10 miljoenste Yaris te hebben geproduceerd. De eer van de nummer 10 miljoen gaat naar een grijs exemplaar in GR Sport-uitvoering, die vandaag in de Franse fabriek van de band kwam rollen. De Yaris voegt zich daarmee als opvolger van de Starlet in het illustere rijtje Toyota-modellen waarvan er meer dan 10 miljoen zijn gebouwd. Dat bestaat verder uit de Corolla, Camry, RAV4, Hilux en Land Cruiser. De Yaris had net geen 25 jaar nodig om zoveel verkopen te realiseren.