Toyota belicht e-Palette

Toyota zet maar liefst 3.700 voertuigen in tijdens de Olympische Spelen die volgend jaar plaatsvinden in Tokio. 90 procent van die auto's zijn geëlektrificeerd. 500 daarvan hebben een brandstofcel aan boord, terwijl er 850 van een reguliere elektrische aandrijflijn zijn voorzien. De e-Palette is een van die Toyotas met een 'conventioneel' elektrohart, maar verder is er niets gebruikelijk aan het slimme stukje vervoer.

Toyota liet de e-Palette in 2018 al zien tijdens de Consumer Electronics Show, maar tijdens de Olympische Spelen is de definitieve versie in actie te zien. Toyota zegt 'tot 20 exemplaren' in te zetten om atleten tijdens de Olympische én Paralympische SPelen van A naar B te brengen. De e-Palette is in staat om autonoom (niveau 4) door de 'Olympische dorpen' te rijden. Elk exemplaar meet 5,26 meter in de lengte, is 2,07 meter breed en maar liefst 2,76 meter hoog. De wielbasis bedraagt 4 meter. Die afmetingen maken het mogelijk dat tot 20 personen, inclusief een chauffeur, staand of zittend van A naar B gebracht kunnen worden. Ook biedt de e-Palette plek aan personen in een rolstoel. Speciaal daarvoor ingerichte versies kunnen vier rolstoelers en zeven overige passagiers meebrengen. De e-Palette is zoals gezegd geheel elektrisch. Het autonome busje is in staat om zo'n 150 kilometer te kunnen rijden alvorens er geladen dient te worden. De topsnelheid ligt op 19 km/h.

Dan is er de Concept-i, een concept-car die in januari 2017 werd gepresenteerd en voor de Spelen is aangepast. Ook deze opvallende Toyota is volledig elektrisch en in staat om niveau 4 autonoom rond te gaan. De 4,53 meter lange, 1,84 meter brede en 1,48 meter hoge Concept-i biedt plaats aan vier inzittenden. Verder brengt Toyota een hele rits aan elektrische hulpmiddelen mee, waarmee onder andere mensen die slecht ter been of zelfs in een rolstoel zitten, makkelijk hun weg van A-naar B kunnen vinden.

De van grote schuifdeuren voorziene e-Palette is aan de voorzijde nagenoeg identiek als aan de achterkant. De vernuftige Toyota is met zijn verlichting in staat te communiceren. Als de kijkers een rondje vormen, is de auto operatief. Als bij stilstand slechts de bovenste helft van de cirkel brandt, geeft de e-Palette aan dat voetgangers of andere weggebruikers voorrang krijgen. Ook met de verlichting aan de achterzijde kan de e-Palette een boodschap afgeven. Brandt slechts de onderste halve cirkel van de verlichting, dan wordt de e-Palette opgeladen. De halve verlichting moet op slapende oogjes lijken.