Toyota Aygo X Prologue blikt vooruit op nieuwe Aygo

Toyota is van plan aan het Europese succesverhaal dat Aygo heet een nieuw hoofdstuk toe te voegen. Het merk presenteert deze Aygo X Prologue, een compact studiemodel waarmee Toyota laat zien hoe het de de huidige, in 2014 gepresenteerde tweede generatie Aygo een opvolger geeft.

De Aygo X Prologue is nog een designstudie en dus is deze door Toyota's Europese designafdeling ontworpen concept-car voorzien van details die het productiestadium niet zullen halen. Dat maakt de auto echter niet minder interessant. Wie door z'n wimpers kijkt, ziet hier namelijk gewoon de nieuwe Toyota Aygo staan. Het eerste dat opvalt is dat Toyota de Aygo X Prologue heeft geïnjecteerd met cross-over-DNA. De Sparkling Chilli Red gespoten Aygo-voorbode staat hoger op z'n poten dan je van de eerste en tweede generaties Aygo gewend bent en heeft stoer aangezette wielkasten die zijn opgevuld met grote wielen. De 'X' in de naam van de concept-car hint enigszins naar de actuele Aygo. De huidige Toyota Aygo is namelijk leverbaar in diverse uitvoeringen met een X in de naam, denk aan de X-Joy, X-JLB en X-clusiv en zelfs het infotainmentsysteem heet X-Touch. Daarnaast heeft de tweede generatie Aygo een kenmerkend 'X-smoeltje' dat bij de facelift van 2018 nog eens werd benadrukt.

X of Cross

Die X-verwijzing lijkt echter tweeledig. De X-vormen van de huidige Aygo maken op de Aygo X Prologue namelijk plaats voor hexagonale vormen, onder andere in de mistlampen en in de structuur van de grille. Kijk dus niet gek op als de 'X' in het geval van de Aygo X Prologue staat voor 'Cross' en dat de nieuwe Aygo daadwerkelijk milde trekken van een cross-over krijgt, compleet met zilverkleurige skidplates en geaccentueerde wielkasten. De relatief hoge snuit van de Aygo X Prologue doet enigszins denken aan het tevens hoge front van de Yaris Cross en daarmee lijkt het gedaan met de korte en schuin aflopende voorkant van de eerste en tweede Aygo.

Het is een kleine maar eenvoudig verklaarbare revolutie in Aygo-land. Cross-overs zijn tegenwoordig immers mateloos populair. Toch is de Aygo X Prologue van alle kanten duidelijk herkenbaar als Aygo. Met name aan de achterzijde. De ledverlichting achterop is evenals de verlichting van de huidige Toyota Aygo verticaal georiënteerd, maar is net als de boemerangvormige ledunits aan de voorzijde onderling verbonden. Aygo-evolutie dus. Ook de glazen achterklep, sinds de in 2005 gepresenteerde eerste generatie een Aygo-kenmerk, keert op dit studiemodel terug. Opvallend detail: ditmaal heeft Toyota in de glazen klep een uitsparing gemaakt die als handgreep dient, een heel verschil met de kunststof handgreep op het huidige model.

Meer opvallende details: de Aygo X Prologue heeft geïntegreerde dakrails die visueel doorlopen in de lijn van de achterlichten. Toyota geeft z'n kersverse studiemodel verder verzonken handgrepen, al verwachten we die wegens de hogere productiekosten die ze met zich meebrengen niet terug op de straks nieuwe Toyota Aygo. De bi-tone-kleurstelling die op de huidige Aygo is te krijgen, is op de Toyota Aygo X Prologue in heftigere vorm aanwezig. Zo is het achterste deel van de auto samen met het dak, de wielkasten en de dorpels ertussen in een contrasterende zwarte kleur uitgevoerd. Onderin de achterbumper zit een bevestigingspunt voor een fietsendrager en in de zijspiegels heeft Toyota camera's verwerkt waarmee je je Aygo-avonturen op beeld kunt vastleggen.

Levensvatbaarheid

Het is opvallend dat Toyota een van de weinige merken is die zich niet terugtrekt uit het A-segment, maar zich er juist in vastbijt. In dit met name in Europa bestaande marktsegment is het vanwege de relatief lage winstmarges lastig om het hoofd boven water te houden. Daar komt ook nog eens bij dat Toyota de nieuwe Aygo, in tegenstelling tot de eerste en tweede generaties, niet samen met Peugeot en Citroën ontwikkelt. Geen C1- en 108-broertje meer dus voor de Aygo. De levensvatbaarheid van de nieuwe Aygo is veiliggesteld dankzij de technische basis van de auto. De nieuwe Toyota Aygo komt namelijk op een ingekorte versie van het GA-B-platform te staan dat Toyota al toepast onder de Yaris en de later dit jaar op de markt te verschijnen Yaris Cross. Een B-segmentbasis dus voor de nieuwe Aygo, iets dat volgens Toyota mogelijk is door de schaalvoordelen die ontstaan door het platform voor drie modellen te gebruiken. Of dat ook betekent dat de nieuwe Aygo net als z'n grotere technische broertjes beschikbaar komt met hybride aandrijflijnen, lijkt onwaarschijnlijk. De kans bestaat dat de Toyota Aygo daardoor te duur wordt.

Verkoopcijfers Toyota Aygo

De Toyota Aygo is in Nederland een waar succesnummer. Ondanks dat Toyota's kleinste pas sinds 2005 op de markt is, is het in Nederland vanaf 1983 gemeten na de Corolla en de Yaris het populairste model van het merk. In nog geen 16 jaar zijn er bijna 135.000 van verkocht. Vorig jaar werden 6.294 nieuwe Aygo's geregistreerd, goed voor een 15e plek direct achter de Golf en een plek boven de Renault Captur in de jaarverkopen. In 2011 had de Aygo, destijds nog de eerste generatie, zijn absolute topjaar. Toen gingen er in Nederland 15.250 exemplaren van over de balie. In heel Europa verkocht Toyota vorig jaar 87.924 Aygo's. Daarmee blijft de auto inmiddels wel achter bij de Yaris (193.050 stuks), Corolla (121,768), C-HR (115.782 stuks) en RAV4 (147.137 stuks). Tijd dus voor een verkoopimpuls.

Later dit jaar verwachten we meer te gaan zien van de daadwerkelijke nieuwe Toyota Aygo.