Touring Superleggera Arese RH95 te zien - Exclusief

De onthulling van de Touring Superleggera Arese RH95 staat pas voor juni gepland en dus is Carrozzeria Touring Superleggera via zijn sociale kanalen nog druk met het aanjagen van de komst van de auto. Het designhuis geeft nu de naam van de auto vrij en laat daarbij direct een stuk van de klep van die Arese RH95 zien waaronder de ongetwijfeld krachtige benzinemotor zich schuilhoudt. AutoWeek heeft een uitgebreide set patentplaten opgedoken waarop de Arese RH95 al vanuit alle hoeken is te zien.

De Arese RH95 krijgt net als de vorig jaar gepresenteerde Aero 3 een bijzondere snuit met relatief kleine koplampen en een relatief kleine en in twee delen opgesplitste grille. Aan opvallende designelementen ontbreekt het de Arese RH95 niet. Zo heeft Carrozzeria Touring Superleggera's verjaardagscadeau aan zichzelf vlinderdeuren met een glazen bovenste deel, een luchthapper hoog boven de achterklep een een met een heftige diffuser en grote koelopeningen bezaaid achterste.

Het is nog even de vraag waar de Arese RH95 op is gebaseerd. Alfa Romeo had een Arese gedoopte fabriek waar tot midden jaren tachtig ook het hoofdkantoor was gevestigd. Dat zou erop kunnen wijzen dat de auto z'n genen deelt met een Alfa Romeo, al lijkt de auto op deze patentplaten niet aan de 4C gelieerd. Carrozzeria Touring Superleggera zelf is gevestigd aan de Via per Arese in Milaan, mogelijk is het Arese deel in de naam van deze nieuwkomer een verwijzing naar z'n thuisbasis. In dat geval kan de Arese RH95 op tal van andere auto's gebaseerd zijn. Of de Arese RH95 net als de Aero 3 op een Ferrari is gebaseerd of dat de auto z'n techniek misschien zelfs deelt met de Maserati MC20, is vooralsnog niet duidelijk. In juni weten we meer!

Carrozzeria Touring Superleggera is tegenwoordig het bekendst van auto's als de op de Alfa Romeo gebaseerde Disco Volante en diens opengewerkte Spyder-broer, maar het bedrijf heeft een bijzonder rijk portfolio waarin ook diverse Ferrari's en Lamborghini's een plek opeisen.