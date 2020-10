Torsus Praetorian is dé bus voor scholen in de rimboe

In Nederland is naar school reizen niet echt een uitdaging, maar dat geldt niet voor sommige afgelegen oorden elders in de wereld. Daar speelt Torsus nu op in met deze zeer avontuurlijke schoolbus.

Een beetje kind gaat hier in Nederland gewoon op de fiets naar school, maar in derdewereldlanden is het soms een hele reis om er te komen. Volgens Torsus, dat we onder meer kennen van deze zeer ruige Volkswagen Crafter, is het soms zelfs zo'n uitdaging dat een reguliere schoolbus niet genoeg is. Daar komt de Torsus Praetorian Schoolbus om de hoek kijken. Die brengt slecht nieuws voor kinderen die 'vanwege slechte bereikbaarheid' lekker thuis dachten te kunnen blijven. De Praetorian Schoolbus combineert de eigenschappen van een terreinauto met een schoolbus.

In de Praetorian is ruimte voor 35 personen, die allemaal hoog en droog zitten op uiterst stijlvolle stoelen (foto 5). Wie zich ondanks de spannende rit nog verveelt, kan de rekensommen op de stoelbekleding alvast proberen op te lossen. Om ervoor te zorgen dat de chauffeur niet bij de eerste de beste heuvel de kinderen om zijn oren heeft vliegen, zijn alle stoelen uitgerust met een gordel. Wel zo veilig.

Het gevaarte staat op de basis van een vierwielaangedreven MAN TGM-vrachtwagen. Hoewel het Tsjechische bedrijf met geen woord rept over de specificaties zegt het wel dat ook de motoren van die MAN worden gebruikt. Dat betekent dat er een 250 pk en 1.050 Nm of 290 pk en 1.150 Nm sterke 6,9-liter dieselmotor in ligt. Daarmee moet het gevaarte ongetwijfeld goed van zijn plek komen. Goedkoop is hij niet. De Praetorian kost in de basis al €166.000 (Tsjechische prijs) en daar komt voor deze schoolbusvariant waarschijnlijk nog wel wat bij.