Top 10 van 2020: Meest gezochte occasions

Hoewel automerken zich tegenwoordig in toenemende mate richten op het bouwen van SUV's en cross-overs, blijft er wat de occasionmarkt betreft weinig over van de belangstelling voor die modellen. In de top 10 is er namelijk geen één te bekennen! Verder zijn de meest gezochte occasions vooral van de duurdere merken. BMW en Mercedes-Benz staan allebei bijvoorbeeld twee keer in het lijstje en niet met de minste modellen. Op gebruikte EV's wordt nog niet massaal gezocht: de Tesla Model 3 is de enige die een notering in de top 10 weet te bemachtigen.

10. Ford Fiesta

Waar de Focus eerder al mocht schitteren in het lijstje van de meest gezochte nieuwe auto's, duikt nu de Fiesta in dit lijstje op. Tweemaal een vermelding voor Ford dus. De B-segmenter, die erom bekend staat dat hij één van de fijnst sturende auto's in zijn klasse is, blijkt een occasion die aardig wat mensen op het oog hebben. Keuze te over in ieder geval, want in ons occasionaanbod staan maar liefst 3.281 Fiesta's te wachten op een nieuw baasje.

9. Tesla Model 3

Inmiddels is de Tesla Model 3 wel over zijn hoogtepunt qua verkoopaantallen heen, maar nog steeds blijft het met name onder zakelijke rijders een populaire keuze. Soms heb je geluk in het occasionaanbod en vind je een exemplaar waar nog een lagere bijtelling op rust. Momenteel staan er 53 exemplaren te koop, dus er valt niet bijster veel te kiezen.

8. Mercedes-Benz E-klasse

Het is niet heel gek dat in deze top 10 aardig wat auto's uit het duurdere segment de revue passeren. Wanneer de afschrijving zijn eerste hap uit de aanschafprijs heeft genomen is het namelijk in financieel opzicht een stuk aantrekkelijker om een dergelijke auto te rijden. De E-klasse loopt alweer een behoorlijke tijd mee, dus het aanbod varieert van afgeleefde oude exemplaren tot E-klasses die net uit de showroom komen rollen. Met 1.136 auto's is er in ieder geval genoeg om doorheen te scrollen!

7. Audi A3

Audi was in 1996 het eerste merk van de 'Duitse Drie' dat met een C-segment hatchback op de proppen kwam. Kennelijk leeft hij onder occasionzoekers ook meer dan de BMW 1-serie en de Mercedes-Benz A-klasse. In deze top 10 is de A3 dan wel weer de enige aanwezige Audi. Met een aanbod van 2.742 exemplaren is de keuze behoorlijk riant te noemen. Ter vergelijking: van de A4 staan er 'slechts' 1.271 stuks in de etalage.

6. Ford Focus

Daar is hij weer! In het lijstje van de meest gezochte nieuwe auto's kwamen we hem al even tegen, maar ook bij de gebruikte auto's weet de Focus veel zoekopdrachten binnen te slepen. Het aanbod is overigens nog ruimer dan bij de Fiesta het geval is, want van de Focus staan maar liefst 3.695 occasions te koop. Scrollen maar!

5. Volkswagen Polo

De Volkswagen Polo is altijd een zeer frequente verschijning geweest in het Nederlandse straatbeeld. Tegenwoordig staat hij niet meer in de top 10 van de nieuwe auto's, maar de B-segmenter blijft nog altijd een veel gezochte occasion. In het aanbod is er met 3.978 auto's in ieder geval meer dan genoeg om uit te kiezen, of je nu een sportieve GTI of een zuinige BlueMotion zoekt.

4. BMW 5-serie

BMW blijkt een gewild merk als het om occasions gaat, want het merk uit Beieren is maar liefst twee keer vertegenwoordigd in de hoogste regionen van deze top 10. De Fünfer mag het spits afbijten. In het E-segment blijkt hij de meest gezochte occasion te zijn, want de Mercedes-Benz E-klasse moet het doen met een achtste plek en de Audi A6 is in geen velden of wegen te bekennen. Voor het uit 1.739 auto's bestaande aanbod geldt in feite hetzelfde als bij de E: voor een habbekrats koop je een oud exemplaar met veel ervaring, maar er is ook voldoende keuze uit 'verse' auto's.

3. Mercedes-Benz C-klasse

De derde plaats op het erepodium der meest gezochte occasions is voor de C-klasse. De 'C' is uiteraard net even wat bereikbaarder dan de 'E' en dat vertaalt zich meteen in het beschikbare aanbod: dat is met 2.359 exemplaren bijna twee keer zo groot als dat van zijn grote broer. Genoeg om over te twijfelen dus. In het D-segment moet de C-klasse echter wel zijn meerdere erkennen in een directe concurrent...

2. BMW 3-serie

BMW gaat er namelijk met de winst vandoor in die klasse. De bovenlaag van het D-segment is in ieder geval goed vertegenwoordigd op het erepodium. De 3-serie is de meest populaire BMW en dat zien we terug in het occasionaanbod van maar liefst 2.908 exemplaren. Wordt het een ervaren E46 met smeuïge zes-in-lijn, of juist een op papier zuinige en nog veel nieuwere 330e? Kiezen maar!

1. Volkswagen Golf

De meest gezochte occasion van 2020 was de Volkswagen Golf. Bij de nieuwe auto's eindigde de Golf nog op de tweede plaats, maar bij de occasions gaat hij er met de winst vandoor. Het aanbod is met 5.357 occasions eveneens veruit het grootste van alle auto's uit dit lijstje. Misschien leuk om een doorheen te lopen wanneer je je tijdens de feestdagen verveelt!