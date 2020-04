Top 10: de oudste occasions van Nederland

In deze gekke tijden is het nóg net even wat leuker om naar het verleden te kijken. Heel ver in het verleden, welteverstaan. Terug naar de jaren 20 van de vorige eeuw, want uit die tijd komen de oudste auto's die momenteel in Nederland te koop worden aangeboden.

Misschien herken je het wel: om een beetje de tijd te doden, speur je wat rond in het aanbod aan tweedehands auto's. Altijd leuk om rond te kijken wat er zoal te koop staat en wat het nog moet kosten. De kans is groot dat daarbij twintig jaar, dertig jaar of misschien veertig jaar oud wel een beetje de grens is. Begrijpelijk, maar wat komt er naar boven als het niet oud genoeg kan zijn?

We trappen af met een auto uit 1932, een Ford Model Y om precies te zijn. Deze 88-jarige tweedeurs is klaar voor meer avontuur op de openbare weg. Dit rijdende stuk geschiedenis ziet er niet alleen schitterend uit, maar is ook nog eens één van de meest belangrijke modellen uit de historie van Ford. Dit was namelijk de eerste specifiek voor Europa bedoelde Ford. Enorme aantallen (voor die tijd) werden ervan verkocht en dat verklaart deels dat deze Y er nog is. Duur is de auto relatief gezien allerminst; voor € 8.900 heb je deze bijzonderheid voor de deur staan.

In hetzelfde jaar als de Ford rolde deze Morris Minor van de band. Dit was het model dat pakweg 90 jaar geleden een groot deel van de gezinnen in Groot-Brittannië mobiel maakte. Uiteraard kwam er veel later nog een (misschien bij de meesten bekendere) Minor, maar het begon in 1928 met deze eerste generatie. Er waren tal van varianten, met twee deuren, vier deuren, coupés, cabriolets en busjes. Deze tweedeurs was relatief de meest voorkomende versie. Dit exemplaar uit 1932 lijkt klaar voor meer, de vraagprijs is op aanvraag. Ga uit van rond de € 10.000.

Ja, Ford was er vroeg en in groten getale bij en dat blijkt ook wel uit de vertegenwoordiging in deze top 10. Deze Model A is namelijk niet de laatste Ford die voorbijkomt. Deze A 'coupé' uit 1931 staat er zo op het oog echt netjes bij, maar tegelijkertijd ook niet té beschermd en smetteloos. Dit is waarschijnlijk een kwestie van instappen en rijden. Reken maar dat dit een stuk beter rijdt dan bovenstaande auto's. De Model A is een slagje groter en had een voor die tijd prima vermogen (28 pk) dankzij de 2,0-liter viercilinder. In Amerika lag er overigens een 3,3-liter onder de kap, maar dit exemplaar lijkt een Europese variant te zijn. Vraagprijs: € 15.590.

Zoals gezegd is Ford goed vertegenwoordigd. Deze Model A is een jaartje ouder dan die hierboven en lijkt ook meer een te koesteren museumstuk dan een breder inzetbaar exemplaar zoals de vorige. Deze 90-jarige knapperd oogt op de foto's alsof hij net van de band is komen lopen. Dat blijkt ook wel uit de prijs van € 21.949, maar het zou ons verbazen als hij dat niet waard is.

Ver voor de prachtige stroomlijn van de DS en al helemaal ver voor de moderne C4 was er deze oer-C4 van Citroën. Dit was de voorloper van de beroemde Traction Avant en gold eind jaren 20 als één van de meest voorkomende auto's in Frankrijk. Ook daarbuiten was de C4 redelijk vaak te vinden. Ook hier in Nederland bleef dit model lange tijd deel uitmaken van het straatbeeld. Dit exemplaar is er al helemaal lang bij, sinds 1930, hoewel de advertentietekst én het plaatje onder het kenteken zelfs 1929 als bouwjaar melden. Hoe dan ook, gezien de nette staat is deze Fransman er nog niet klaar mee. € 23.500 moet hij kosten.

Dit is ongetwijfeld de meest imposante auto uit deze top 10. Deze Buick Series 50 uit 1929 is een enorm slagschip vergeleken met de andere auto's. In de enorme neus ligt een 100 pk sterke 5,4-liter zescilinder en daarmee is het ook direct de best bedeelde van het rijtje. Op de zeer comfortabel ogende banken kun je als inzittende riant zitten. Vooral achterin is er een zee van ruimte. Al deze pracht en praal heeft natuurlijk wel een prijskaartje. Het is namelijk ook de duurste auto in deze lijst: € 49.750.

Opnieuw een Citroën en deze keer de voorloper van de eerdergenoemde C4. We gaan namelijk nóg verder terug in de tijd en komen bij deze B14 uit in 1927. Toen rolde dit exemplaar van de band in Frankrijk. Volgens de aanbieder is hij daar gebleven tot 1972 en sindsdien is de auto hier in Nederland. Een restauratie heeft er 16 jaar geleden voor gezorgd dat de auto er tiptop bijstaat. Het levert vast een bijzondere rijervaring op als je achter het stuur van deze B14 stapt, maar verwacht niet dat het snel gaat. Voor € 14.900 staat de stokoude Citroën op je oprit.

Vind je die B14 wel wat, maar zorgt het gebrek aan laadruimte nog voor de nodige twijfel, dan is deze pick-up misschien wel een interessant alternatief. Dit model zorgde eind jaren 20 en begin jaren 30 voor de bevoorrading van een groot deel van 's lands kruideniers, maar zal tegenwoordig vooral als blikvanger dienen. Dit exemplaar is 94 jaar oud, maar de nodige liefde en aandacht heeft ervoor gezorgd dat dit zowel een werkpaard als een luxepaard is. € 14.950 moet de auto opleveren.

We blijven in de Franse hoek, want de op één na oudste auto die we treffen in het huidige aanbod, is een Renault uit 1925. Het is de karakteristiek vormgegeven NN, ook bekend als de 6 CV. Maar liefst 17 pk heeft deze voor zijn tijd zeer gestroomlijnde machine tot zijn beschikking. Leuk detail is dat de radiatoren áchter de motor zitten. Vandaar ook de openingen in de zijkant van de neus en de gesloten voorkant. Ook bij deze auto geldt: het gaat absoluut niet snel, maar dankzij de open zit rijd je wel heerlijk in stijl de lente in. Alleen eerst nog wel graag even € 27.450 neerleggen.

De oudste auto die momenteel in het aanbod voorkomt, is ook meteen de meest bijzondere. Het is deze zeer zeldzame Oldsmobile 43A uit 1922, nog een cabriolet ook. De 43A, die in de volksmond ook wel de Four werd genoemd, was een duurder, maar ook iets luxer alternatief voor de legendarische Ford Model T. Het was een bijzonder stukje techniek, want Oldsmobile wist maar liefst 40 pk uit de 3,6-liter viercilinder te halen. Voor die tijd was dat heel netjes en dat was toe te schrijven aan het feit dat het een kopklepmotor was. Dat was toen een nog vrij nieuw fenomeen. Een bijzondere machine dus, deze lichtblauwe 43A Convertible. Voor € 19.950 mag hij naar een nieuwe eigenaar, die dan met trots kan zeggen dat zijn of haar auto één van 's lands alleroudste auto's is.