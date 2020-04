Toekomstige Nissans krijgen geen ‘tablet’ voor multimedia

De schermen in auto’s worden steeds groter. Bij Nissan ook, maar daar hoeven we geen losse tablet op de middentunnel te verwachten. Nissans Tomochi Uekuri legt uit waarom.

Tijdens de laatste Tokyo Motor Show in oktober 2019 laat Nissan de Ariya Concept zien. Dit is een vooruitblik op een toekomstige SUV en lijkt al vrij productierijp. Naast een geheel nieuw koetswerk, is er binnenin de concept een interessante nieuwigheid te vinden. Achter het stuurwiel zit een Mercedes-achtig groot scherm. Een hemelsbreed beeldscherm loopt van het instrumentarium in een vloeiende lijn over in een gedeelte voor de multimedia.

Nissans engineer Tomochi Uekuri legt uit dat we dit in toekomstige Nissans gaan zien. “Het menselijk oog is gewend om horizontaal op natuurlijke wijze te kijken. Op deze manier kunnen mensen meer informatie in een korter tijdsbestek opnemen.” Daarnaast is het scherm volgens Uekuri zo hoger geplaatst waardoor bestuurders hun ogen minder van de weg hoeven te halen als ze op het scherm kijken.