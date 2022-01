Zo succesvol is de Mazda CX-5 al tien jaar lang

Mazda viert de tiende verjaardag van de Mazda CX-5. Die is zeker een feestje waard, want de CX-5 is al tien jaar erg succesvol en stond bovendien aan de wieg van de huidige designtaal en een succesvolle CX-modellenreeks. Een terugblik!

De Mazda CX-5 verscheen al in 2011 in beeld, maar verscheen kort na de start van 2012 pas op de prijslijsten. Dat betekent dat de auto nu, begin 2022, al een decennium lang een vaste waarde is in het Mazda-gamma. Een hele belangrijke waarde, bovendien, want de CX-5 is wereldwijd nog altijd Mazda’s populairste model. Het mondiale succes ging meteen na de introductie van start en al in juli 2012 konden we melden dat Mazda de productie van de CX-5 vanwege de enorme vraag moest gaan verhogen. Nog geen drie jaar later, in mei 2015, rolde de miljoenste CX-5 van de band.

In Nederland – en ongetwijfeld in veel andere Europese landen – moet de CX-5 inmiddels de iets kleinere CX-30 voor zich dulden in de verkoopstatistieken. Toch doet de auto het ook hier vanaf het begin erg goed, met als (voorlopige?) hoogtepunt de 4.244 exemplaren die in 2018 van de band rolden.

Kodo

De Mazda CX-5 is niet alleen belangrijk vanwege het succes dat hij vertegenwoordigd, maar ook vanwege zijn design. Dit was in 2012 de eerste Mazda die getekend was volgens de zogenaamde Kodo-designtaal, en daar borduurt Mazda tot op de dag van vandaag op voort. Illustreren wat dat Kodo precies inhoudt, gaat het beste aan de hand van de CX-modellen die vóór de CX-5 in de showrooms stonden. Jawel: er waren er meer. Graaf maar diep… juist! Tussen 2009 en 2010 leverde Mazda hier de grote CX-9 en in de jaren ervoor, vanaf 2007, stond de CX-7 op het programma. Ook die auto’s zien er nog verrassend fris uit, maar zijn tegelijkertijd totaal anders gevormd dan de Mazda’s die we in de laatste tien jaar leerden kennen. De strakke lijnen en duidelijke vouwen van destijds zijn vervangen door een opgeruimde combinatie van wulpse lijnen en organische bollingen die bijzonder goed houdbaar blijkt.

De eerste generatie van de CX-5, die in feite de CX-7 opvolgde, hield het tot 2017 vol. Naar goed Mazda-gebruik werden er geregeld kleine wijzigingen doorgevoerd, van nieuw ingedeelde koplampen tot een andere grille en van een licht aangepaste transmissie tot gemoderniseerd infotainment. Toch is het verschil tussen een vroeg en een laat exemplaar van deze generatie nauwelijks te zien, want van een echte facelift was eigenlijk nooit sprake.

Dat gold tot voor kort ook voor de tweede generatie. Het model dat in 2017 aantrad, werd pas zeer recent voor het eerste wezenlijk gewijzigd. In deze frisse, maar toch ook zeer herkenbare vorm mag de auto nog jaren door, waarna er ongetwijfeld een echt nieuwe editie aantreedt. Wellicht komt er dan ook een versie met een laadpoort, want tot nu toe behaalt de CX-5 zijn succes geheel op vloeibare energiebronnen.