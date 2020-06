Testwerk Mercedes-AMG One in volle gang

Het definitief klaarstomen van de Mercedes-AMG One voor de openbare weg lijkt geen eenvoudige klus. De met F1-techniek doorspekte hypercar, die zijn gezicht tijdens de IAA in 2017 voor het eerst liet zien, is namelijk nog altijd niet op de markt, maar het testwerk is zo te zien nog in volle gang.

Eind 2017 schoof Mercedes-AMG de Project One naar voren, een vroege versie van een hypercar met uit de Formule 1 afkomstige techniek die later werd omgedoopt tot One. De extremist zou onder meer een van de F1-wereld geleende 1.6-V6 krijgen, die samen met vier elektromotoren goed zou moeten zijn voor een systeemvermogen van ruim 1.000 pk. In 2018 kwam het bericht dat de ontwikkeling van de One zo'n negen maanden vertraging had opgelopen, omdat het geschikt maken van de F1-krachtbron voor een auto voor de openbare weg nogal wat voeten in de aarde bleek te hebben. Medio dit jaar had de Mercedes-AMG One dan écht moeten komen, maar ook dat bleek niet haalbaar. Mercedes-AMG mikt op 2021 als introductiejaar. Wie vreest dat de One er niet meer komt, kunnen we geruststellen. Uit deze verse set spionageplaten blijkt immers dat er nog volop met de hypercar wordt getest.

Op dit testexemplaar zijn de achterlichten vervangen door relatief eenvoudige exemplaren die we wel vaker op ingepakte testmodellen zien. De met een brede muil uitgeruste One moet het op deze platen tevens zonder de additionele koolstofvezel stukken achter de voorwielen doen. Of deze nog terugkeren op de definitieve productieversie valt nog te bezien. Wie wild wordt van de Mercedes-AMG One moeten we teleurstellen. Volgens Engelse media zijn alle 275 te produceren exemplaren, die elk een kale vanafprijs van 2,7 miljoen euro hebben, al vergeven.