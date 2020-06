Tesla wil fabriek in Texas of Oklahoma

Tesla’s Gigafactory in het Californische Fremont is groot, maar niet groot genoeg. Tesla zou daarom een tweede Amerikaanse fabriek willen, maar niet in Californië. In plaats daarvan twijfelt het innovatieve merk tussen de staten Texas en Oklahoma, meldt Reuters op basis van openbaar gemaakte documenten.

Tesla zou op dit moment onderzoeken in welke staten de gunstigste belastingvoorwaarden te behalen zijn. De fabriek, waarvoor Tesla 1 miljard dollar klaar heeft staan, zou iets kleiner worden dan de al bestaande productiefaciliteit in Fremont. Evengoed wordt rekening gehouden met en vloeroppervlak van 4 tot 5 miljoen square feet, zo’n 280.000 tot 370.000 vierkante meter. De compacte SUV Model Y en de voor de zuidelijke staten erg veelbelovende Cybertruck zouden hier van de band moeten gaan lopen.

Eerder dit jaar was er ook al eens sprake van een Tesla-fabriek in Texas, al ging het toen om geruchten over een complete verhuizing van het merk. Topman Elon Musk was niet te spreken over de strenge regels van de staat Californië rondom de coronapreventie en vond dat de staat zijn bedrijf daarmee om zeep dreigde te helpen. Inmiddels lijkt het te gaan om een fabriek naast de al bestaande. Evengoed is duidelijk dat Musk zijn enorme investeringen liever elders doet.

Behalve in Californië heeft Tesla ook al een fabriek in de staat New York, al worden daar zonnepanelen gemaakt. Een derde Gigafactory staat sinds kort in China, waar aanvankelijk alleen de Model 3 wordt gebouwd. Ondertussen wordt er in de buurt van Berlijn gebouwd aan een Europese fabriek.