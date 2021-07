Tesla-topman Musk: 'Normaal stuur geen optie'

Het was even schrikken toen we zagen dat Tesla in de vernieuwde Model S en Model X een wel heel bijzonder stuurwiel presenteerde. Het lijkt meer op z'n plaats in een vliegtuig dan in een auto. Daarbij is er ook al wat commotie geweest over de legaliteit van zo'n stuur in een auto. In Nederland is het in ieder geval geen probleem, bleek eerder al. Voor andere landen is Tesla kennelijk ook niet bang om eventueel tegen de lamp te lopen, want dit is het enige stuur dat de Model S en Model X voortaan krijgen.

Dat maakt topman Elon Musk bekend op Twitter. Iemand vroeg hem of een 'normaal' stuurwiel ook optioneel leverbaar wordt, waarop de markante Zuid-Afrikaan simpelweg ontkennend antwoorde. Dat maakt het niet minder mysterieus dat er ook al een gefacelifte Model S is gespot met een rond stuurwiel in Canada. Dat zou volgens een medewerker van het lokale service center van Tesla, waar de auto stond, een optie worden voor de Model S. Zijn hoogste baas zal het echter wel bij het juiste eind hebben, dus wellicht had dat exemplaar enkel een 'normaal' stuur omdat het een pre-productieversie was.