Facelift Tesla Model S met rond stuurwiel gespot

De geüpdatete versies van de Tesla Model S en Tesla Model X deden nogal wat stof opwaaien, vooral vanwege hun nogal onorthodoxe interieur. Of de auto’s in alle gevallen worden voorzien van een ‘vierkant’ stuur, valt afgaande op deze foto’s te betwijfelen.

De Tesla Model S en Tesla Model X krijgen bij hun facelift een voorbumper met wat Model 3-elementen, maar dat is zeker niet het grote nieuws. Het grote nieuws is het interieur, dat compleet op de schop gaat. Buiten een strakker design en een nieuw, horizontaal gepositioneerd scherm is het vooral het bedieningsconcept dat opvalt. Zo presenteerde Tesla de auto’s met een stuurwiel waarvan de bovenzijde lijkt te zijn afgeknipt, terwijl de onderkant eerder vierkant dan rond is.

Toch rond

Dat stuur laat sinds de eerste foto’s nogal wat stof opwaaien, maar het lijkt erop dat niet iedere Model S en Model X wordt voorzien van het Knight Rider-rad. Reddit-gebruiker cjh6793 spotte bij een Tesla Service Center in Toledo, Ohio een vernieuwde Model S met een rond stuur, zij het wel een totaal ander exemplaar dan wat Tesla nu in haar modellen gebruikt. Het stuur is strakker van vorm dan dat van de Model 3 en Model Y, maar deelt wel de ronde bedieningsknoppen met die modellen.

Volgens de fotograaf vertelde een medewerker van het betreffende Service Center dat het opengeknipte stuur een optie is. Dat is echter niet wat de configurator tot nu toe toont. Het hoeft dan ook niet per sé voor de hele wereld te gelden. Zo werd eerder al duidelijk dat Tesla’s maffe stuurwiel in Europa gewoon legaal is, maar voor Noord-Amerika wordt daar nog stevig over gepraat.

Geen hendels

Ook bij het ronde stuur lijkt de bediening van richtingaanwijzers en ruitenwissers via aanraakgevoelige toetsen op het stuurwiel zelf te gaan. De bekende bedieningshendels worden bij de facelift van Tesla’s topmodellen namelijk resoluut verwijderd.

Interessant is wel de rij labels op de middenconsole van dit witte test-exemplaar. Die suggereren dat zich daar een rij knoppen voor het kiezen van de rijrichting bevindt, ook al een functie die tot nu toe met een hendel aan de stuurkolom wordt bediend. De officiële lezing is dat een Model S of Model X vanaf de facelift kan ‘raden’ welke kant er moet worden gekozen, terwijl de bestuurder die keuze indien gewenst via het scherm kan beïnvloeden. Nu lijkt het er echter op dat tenminste een deel van het aanbod de beschikking krijgt over knoppen, wat het gebruiksgemak ongetwijfeld ten goede komt.