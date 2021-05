‘Tesla stopt uitbreiding China om spanningen’

Tesla is naar verluidt gestopt met het aanschaffen van extra land om z’n giga-vestiging bij het Chinese Shanghai uit te breiden. De oplopende spanningen tussen China en – onder meer – de VS zouden reden zijn om de plannen nog eens te overdenken.

Tesla was van plan om van de gigafactory in China een enorme wereldwijde ‘hub’ te maken, melden niet nader omschreven bronnen aan Reuters. Voorlopig wordt de uitbreiding volgens diezelfde bronnen echter gestopt, omdat de relatie tussen China en de rest van de wereld er de laatste tijd niet op vooruit is gegaan.

Daarom zou Tesla in maart besloten hebben om toch maar niet over te gaan tot aanschaf van een stuk land naast z’n gigafactory in Shanghai. De plannen om de productie in die fabriek groots op te stuwen en zo vanuit deze plek een groter deel van de wereld te bedienen, zouden even in de koelkast zijn gezet.

Overigens is het woord ‘aanschaf’ in verband met dit land discutabel, omdat land in China per definitie van de staat is. Wat er concreet wordt aangeschaft, is slechts het recht om dat land voor een bepaalde tijd te gebruiken.

Importheffingen

Het meest concrete gevaar voor Tesla’s plannen zijn oplopende importheffingen. Die zijn dankzij eerdere heffingen van voormalig president Donald Trump toch al niet mals in de VS, wat het exporteren van in China gemaakte auto’s naar het thuisland van Tesla lastig maakt. Toch is dat wel wat Tesla naar verluidt van plan was, ook al zijn dat soort plannen niet eerder wereldkundig gemaakt. In Europa is het overigens al zover: bepaalde versies van de Tesla Model 3 worden voor de Europese markt al in China geproduceerd.

Tesla’s gigafactory in Shanghai zou goed zijn voor 500.000 auto’s per jaar, maar maakt op dit moment 450.000 auto’s per jaar. Bijzonder is dat Tesla als enige niet-Chinese autofabrikant niet wordt verplicht om een joint-venture te vormen met een Chinese autobouwer.