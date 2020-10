Tesla levert Chinese Model 3's in Europa

Tesla is in Europa begonnen met de levering van in China gebouwde Model 3's. Voorheen kwamen ze enkel uit de VS en bleven Chinese Model 3's in Azië. De komst van Chinese Model 3's naar Europa betekent waarschijnlijk ook de komst van andere accu's.

Onlangs ontdekte een Franse Tesla-klant op z'n leveringsfactuur dat zijn Model 3 uit China zou komen. Dat bericht Greendrive. Het ging om een Standard Range Plus, waarbij onder meer de productiecode duidelijk maakte dat de auto in Shanghai is gebouwd. Tesla heeft volgens Reuters maandag bevestigd dat er Model 3's vanuit China naar Europa komen. Deze maand komen de eerste auto's al deze kant op, onder meer naar Duitsland en Frankrijk. Reken maar dat ook een deel van de Nederlandse Tesla-kopers een Chinees exemplaar krijgt.

De Chinese productie moet Tesla uiteraard helpen bij het beantwoorden van de alsmaar groeiende vraag. Het lijkt er dan ook op dat het handiger is om Europese Model 3's daarvandaan te halen, in plaats van het op de Amerikaanse productie aan te laten komen. Op den duur moet de nieuwe Gigafactory in Berlijn natuurlijk die rol overnemen en Tesla's voor de Europese markt gaan bouwen. Een ander aspect dat waarschijnlijk meespeelt - of mogelijk zelfs de grootste reden is voor deze verandering -, is het feit dat men in China begint met het gebruik van kobaltvrije accu's in de Model 3. Met dank aan de Chinese accubouwer CATL is Tesla in China voor de Model 3 Standard Range Plus overgestapt op de goedkopere en minder omstreden lithium-ijzer-fosfaataccu's. Nieuwe in Europa geleverde Model 3's SR+ hebben die dus zeer waarschijnlijk ook al aan boord, nu ze uit China komen.