Tesla: 'Duitse productie Model Y dit najaar van start'

De productie van de Tesla Model Y in Duitsland kan dit najaar van start gaan. Dat zegt Tesla-topman Elon Musk in een bespreking met investeerders. Voor de in Duitsland gebouwde Model Y heeft Tesla een aantal verbeteringen in petto.

Tesla heeft het op dit moment niet heel makkelijk. De fabrikant is volop aan het uitbreiden en bouwt fabrieken in Berlijn en in Texas die de bestaande fabrieken in Californië en Shanghai moeten aanvullen. Musk zegt op de bespreking met investeerders dat Tesla "verwacht dat het nieuwe ontwerp van de Model Y later dit jaar in zowel Duitsland als Texas geproduceerd wordt in beperkte oplage", zo citeert Automotive News de CEO. Musk spreekt daarbij verder van de 'kwellingen' van de opstartfase van de productie. In Duitsland ondervindt Tesla bijvoorbeeld hinder van bureacratische processen en milieuactivisten bij de bouw van de fabriek in Grünheide.

De fabriek in Duitsland had eigenlijk deze zomer geopend moeten worden. Musk houdt duidelijk een slag om de arm en noemt nog geen definitieve startdatum. Daarnaast lijkt het ook niet zeker of Tesla een verbeterde versie van de Model Y dit jaar al naar het productiestadium kan loodsen. Die herziene versie van de Model Y is in uiterlijk opzicht hetzelfde als het model dat we kennen, maar de structuur van de achterkant van de auto is dan van aluminium en Tesla wil de 'structural batteries' met de nieuwe 4680-cellen toepassen. De accu vormt dan een integraal onderdeel van de auto en de cellen hebben een hogere energiedichtheid. Uiteindelijk moet dat leiden tot een toename van 54 procent in actieradius en een kostenreductie per kWh van 56 procent. Musk houdt ook hier nog een slag om de arm. "We hebben nog werk te doen voordat we de 4680-cellen in grote volumes kunnen produceren", stelt hij.

Back-up

Om eventuele vertragingen in de ontwikkeling van het nieuwe accupakket op te kunnen vangen, kan Tesla de Model Y in eerste instantie ook gaan bouwen met het huidige accupakket. De eerste Model Y's in Nederland hebben de 4680-cellen sowieso niet aan boord, want de eerste lichting komt in september uit Shanghai. Al met al is het dus nog even koffiedik kijken wanneer de eerste in Duitsland gebouwde Model Y's bij ons op de markt komen en of die exemplaren dan het nieuwe accupakket aan boord hebben.