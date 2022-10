Tesla opent 10.000e Supercharger in Europa

Tesla heeft meer dan 10.000 Superchargers in gebruik in Europa. Deze mijlpaal, voor één keer in de vorm van een wit/rode snellader, werd bereikt met dank aan een razendsnelle groei.

In de afgelopen dagen opende Tesla in totaal 6 nieuwe locaties met maar liefst 100 nieuwe Tesla Superchargers. Daarmee werd de grens van 10.000 Tesla Superchargers in Europa bereikt en leverde het merk ook nog een grote bijdrage aan de groei van het aantal Europese Superchargers in 2022. Die groei gaat dit jaar toch al harder dan in enig ander jaar. Volgens Tesla is zelfs éénvijfde van alle Supercharger-laadstations in Europa in 2022 gerealiseerd.

De eerste Europese Supercharger verscheen in de zomer van 2013, in Noorwegen. Even later, in december 2013, waren de Nederlandse plaatsen Oosterhout en Zevenaar aan de beurt. Met 10.000 laders, verdeeld over 900 locaties, is het Supercharger-netwerk momenteel het grootste snellaadnetwerk van Europa. Daar profiteren trouwens niet alleen Tesla-rijders van, want de laatste tijd worden steeds meer locaties opengesteld voor EV’s van andere merken. De grootste concurrent van het Supercharger-netwerk, Ionity, heeft momenteel zo’n 7.000 laders in Europa.