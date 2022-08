'Tesla Model Y wordt best verkochte EV ter wereld'

Eerder schoot Tesla met de Model 3 regelrecht in de roos en ook met de Model Y doet het merk zeer goede zaken. De ruimere broer van de Model 3 verliet in Europa in juni zo'n 17.000 keer de showroom en daarmee was het die maand de populairste elektrische auto van Europa. Als de fabrieken van Tesla in Texas en de Europese productiefaciliteit nabij Berlijn op volle toeren draaien, moet de Model Y volgens Musk volgend jaar de best verkochte elektrische auto ter wereld kunnen worden. Dat zegt de topman tijdens de jaarlijks aandeelhoudersbijeenkomst. In die twee productiefaciliteiten richt Tesla zich momenteel volledig op het bouwen van de Model Y.

Volgens Musk is de Tesla Model Y zelfs hard op weg om wereldwijd de best verkochte auto te worden, dus niet puur de best verkochte EV. In 2021 was de Toyota RAV4 met 1.132.000 verkochte exemplaren de best verkochte auto ter wereld, al zijn er ook bronnen die zeggen dat de Corolla dat vorig jaar was. Musk erkent dat er nog "een hoop werk te doen is en problemen weg te werken zijn" om de "tienduizenden problemen" waarmee het momenteel kampt - onder meer in de toeleveringsketen - op te lossen. Daarnaast zegt de topman "mogelijk nog dit jaar" de komst van een nieuwe Gigafactory aan te kondigen.