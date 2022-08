Tesla mikt op productie 2 miljoen auto's in 2023

De vier huidige fabrieken van Tesla staan in Fremont, Shanghai, Grünheide en Austin. Volgens Musk hebben die vier fabrieken bij elkaar momenteel een productiecapaciteit van 1,5 miljoen auto's per jaar. Als Tesla dat cijfer dit jaar nog wil halen, moet de productie wel behoorlijk opgeschroefd gaan worden. In de eerste helft van dit jaar produceerde Tesla namelijk nog 563.987 auto's. Dat betekent dat er in de tweede helft van dit jaar 936.013 stuks bij moeten komen.

Volkomen onhaalbaar is dat doel overigens niet: in 2021 produceerde Tesla namelijk ruim 930.000 auto's. Aangezien de fabrieken in Grünheide en Austin toen nog niet open waren, is de claim van 1,5 miljoen stuks van Musk geloofwaardig te noemen. Bovendien had Tesla dit jaar last van problemen in China door de lockdowns in Shanghai en liep in Duitsland ook niet alles volgens plan. Aan het begin van 2023 ligt de productiecapaciteit van de vier fabrieken volgens Musk nog een stuk hoger: dan moet Tesla jaarlijks 2 miljoen auto's kunnen produceren. 2023 wordt sowieso een belangrijk jaar voor Tesla, want dan moeten ook de eerste exemplaren van de Cybertruck van de band rollen in Texas.

Musk stelt verder dat de Model Y momenteel de meeste omzet oplevert voor Tesla. Volgend jaar verwacht Musk dat de Model Y ook qua volume de leiding overneemt van de Model 3. Wat betreft winstgevendheid staat Tesla er dit jaar overigens best goed voor: in het tweede kwartaal boekte het omgerekend €2,21 miljard winst, 98 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2021.

Nieuwe fabriek

Naast de vier bestaande fabrieken wil Tesla in de nabije toekomst een nieuwe 'Gigafactory' openen. De locatie daarvan maakt de fabrikant naar verwachting nog dit jaar bekend. Overigens is dat zeker niet de laatste fabriek die Tesla gaat bouwen, want Musk zou Musk niet zijn als zijn ambities niet torenhoog zijn. Tesla mikt op de lange termijn namelijk op een productiecapaciteit van 20 miljoen auto's per jaar, waarvoor volgens Musk tien tot twaalf fabrieken nodig zijn met ieder een jaarlijkse productiecapaciteit van 1,5 tot 2 miljoen auto's. Om dat aantal te bereiken, hebben de huidige fabrieken nog een behoorlijk lange weg te gaan.