Tesla Model S en Model X nog sneller

Met een 0-100-tijd van 2,7 tellen was de Model S Performance, voorheen P100D, al belachelijk snel. Het kan kennelijk echter altijd sneller, want nu prijkt er een bijna ongeloofwaardige 2,5 seconden in de ‘design studio’ van Tesla’s grote liftback. Daarmee is de auto sneller dan een Bugatti Veyron, die in z’n eerste vorm 2,7 seconden nodig had voor dit sprintje. Zelfs de huidige Chiron is nauwelijks sneller, met een opgegeven 0-100-tijd van 2,4 tellen.

De grotere en zwaardere Model X klaart het klusje in 2,8 seconden, waarmee we nu dus officieel een zevenzits SUV met vleugeldeuren op de prijslijst hebben die in minder dan 3 tellen van 0 naar 100 schiet. Het zijn bijzondere tijden, maar niet alleen vanwege het coronavirus.

Ook bij bestaande exemplaren van de grootste Tesla’s wordt de sprinttijd naar verluidt ingekort, al moet het daarbij wel om verse exemplaren gaan. De acceleratie-boost komt met een update voor de Launch Control, die de neus van de auto’s voorafgaand aan de bizarre sprintstunt naar de straat drukt en de kont juist in de lucht duwt, de zogenaamde ‘Cheetah Stance’.