Tesla Model 3 Wagon: wat als...

MG bracht met de 5 Electric een voor de Nederlandse markt interessante auto op de markt. Het is namelijk de eerste elektrische stationwagen die hier beschikbaar is. De MG 5 Electric - die net geen 34 mille kost - zal niet lang de enige elektrische stationwagon blijven. Opel heeft namelijk de komst van een elektrische Astra-e Sports Tourer bevestigt en Peugeot komt met de technisch daaraan gerelateerde e-308 SW. Zitten er meer elektrische stationwagons in het vat? Ongetwijfeld! Volkswagen komt namelijk op termijn waarschijnlijk met een productieversie van de in 2019 getoonde ID. Space Vizzion. Dat zet ons aan het denken: wat als er van de Tesla Model 3 een stationbroer zou komen?

Wij zijn niet de enige die zich die vraag heeft gesteld. De creatieve geest achter het Instagram-account Sugardesign_1 heeft een stel opvallende digitale tekeningen gemaakt van hoe een 'Tesla Model 3 Wagon' eruit zou kunnen zien. Dat levert interessant beeldmateriaal op. We zien een Tesla Model 3 met een verder naar achteren doorlopende daklijn. Een enorm ruimtewonder zal het niet zijn, maar de bagageruimte zal ongetwijfeld groter zijn dan die van de reguliere vierdeursversie van de Model 3 waar je zo'n 540 liter in kwijt kunt. Daar komt bij dat die bagageruimte ook nog eens veel beter toegankelijker is dan die van de reguliere Model 3, de sedanklep van die auto dekt namelijk een vrij beperkte toegang af.

Gaat Tesla een Model 3 Wagon maken? Vooralsnog zijn daar geen plannen voor. Tesla is momenteel druk in de weer om zijn wereldwijde productiecapaciteit van de Model 3 en Model Y flink op te schalen. Van de grotere Model S is via de officiële kanalen ook nooit een stationversie verschenen. Wel heeft de Nederlandse ontwerper Niels van Roij in opdracht een Model S Shooting Brake gebouwd. Op de Europese automarkt, waar stationwagens in tegenstelling tot in de Verenigde Staten relatief populair zijn, zou een Model 3 Wagon zomaar eens een succesnummer kunnen worden. De vierdeurs Model 3 mocht zich in 2021 met afstand al de populairste EV van Europa noemen.

Zou een Tesla Model 3 Wagon een succesnummer kunnen worden op de Europese automarkt, en vinden jullie de impressie van Sugardesign_1 een geslaagde verschijning? Laat het vooral weten in de reacties!