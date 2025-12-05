AutoWeek kon je vorige week al de Nederlandse prijs melden van de Tesla Model 3 Standard. Nu is er meer bekend over wat je voor dat geld krijgt.

Vorige week hadden we een ware primeur te pakken met de Nederlandse prijs van de Tesla Model 3 Standard. Die achter de schermen door ons opgedoken prijs is nu ook officieel bevestigd door Tesla. Het begint dus voortaan bij €36.990 voor de Tesla Model 3. Dat is exact €5.000 goedkoper dan de voorheen minst dure Tesla Model 3, de 'Achterwielaandrijving'. Wat blijkt: de Tesla Model 3 heeft qua prestaties een vergelijkbaar verhaal te bieden.

De Tesla Model 3 Standard schopt het zelfs tot een net iets hoger rijbereik: 534 km in plaats van 520 km. Daar staat tegenover dat hij met een 0-100 km/h-sprint in 6,2 seconden net een tiende langzamer is dan de Model 3 Achterwielaandrijving. Maar ach, dat is gelukkig aanzienlijk minder relevant. Wat zit er voor die 37 mille op en aan? Nou, beter is om te kijken wat er níét op zit. Zo is er hier bijvoorbeeld enkel voorin stoelverwarming, is de bekleding van een eenvoudiger stofje en er is geen scherm aanwezig voor de passagiers achterin. Mogelijk zijn ook de schokdempers wat eenvoudiger en is sfeerverlichting er niet bij. Dat is in elk geval in de VS wel het geval.

Wat zit er wél op? Onder meer 18-inch 'Prismata'-wielen met doppen, stoelverwarming voorin, een glazen dak, draadloze opladers voor je telefoon, één USB C-poort voorin en twee achterin, een hendel voor de richtingaanwijzer en ook zijn de stoelen voorin gewoon elektrisch verstelbaar. Je mag met de Tesla Model 3 Standard overigens tot 1.000 kilo trekken en volgens Tesla verbruikt hij 13 kWh/100 km volgens de WLTP-cyclus. Bestellen kan per direct, vanaf januari verwacht Tesla de Model 3 Standard in Nederland te kunnen leveren.

Foto's: Amerikaanse Tesla Model 3 Standard