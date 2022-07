Tesla maakt ruim 2 miljard winst in tweede kwartaal

Tesla heeft zijn financiële resultaten over het tweede kwartaal van dit jaar vrijgegeven. Het merk heeft veel meer winst gemaakt dan in het tweede kwartaal van 2021, maar ziet de inkomsten wel afnemen ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar.

Tesla heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst van $2,26 miljard gedraaid, omgerekend zo'n €2,21 miljard. Dat is maar liefst 98 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2021. Wel draaide Tesla in het eerste kwartaal van dit jaar een stuk beter. Toen betrof de nettowinst namelijk $3,32 miljard, omgerekend zo'n €3.25 miljard.

Tesla geeft aan dat het in het tweede kwartaal te maken had met een beperkte productiecapaciteit, onder meer door een een gesloten fabriek in Shanghai. Daarnaast loopt ook de productie in Duitsland nog niet zoals gewenst, onder meer door problemen bij toeleveranciers. Tesla geeft aan vol te investeren in zijn Duitse fabriek en de eveneens jonge fabriek in Austin (Texas) om de productiecapaciteit te verhogen. Ondanks de resultaten schrapt Tesla 10 procent van het personeel met een vast salaris.

Tesla heeft meer auto's afgeleverd in het tweede kwartaal en de modellen voor een gemiddeld hoger bedrag aan de man weten te brengen. In het tweede kwartaal van dit jaar produceerde Tesla 258.580 auto's, minder dan de 305.407 exemplaren die het in het eerste kwartaal bouwde. Wel zijn dat er aanzienlijk meer dan de 206.421 exemplaren die in het tweede kwartaal van 2021 het levenslicht zagen. Tesla produceerde 16.411 Models S en Models X. De Model 3 en Model Y waren samen goed voor 242.169 stuks. Daarmee ligt de productie in het eerste halfjaar van 2022 25 procent hoger dan in de eerste zes maanden van 2021. Wat leveringen betreft staat de teller over de eerste twee kwartalen van 2022 met 254.695 exemplaren 27 procent hoger dan vorig jaar rond deze tijd.