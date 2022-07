Topman Autopilot-team verlaat Tesla

Karpathy kwam in 2017 werken voor Tesla en was één van de sleutelfiguren achter het Autopilot-systeem. Hij was 'Director of AI' bij het merk en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het team dat nu voornamelijk bezig is met 'Full Self Driving', het systeem waarmee Tesla's uiteindelijk volledig zelfstandig moeten kunnen rijden. "Het was een groot plezier om Tesla de afgelopen vijf jaar richting zijn doelen te helpen", schrijft Karpathy op Twitter. "Gedurende die tijdspanne ontwikkelde Autopilot zich van een rijbaanassistent tot straten in de stad en ik kijk er naar uit om te zien hoe het uitzonderlijk sterke Autopilot-team dat momentum voortzet."

Of dat laatste gaat lukken, is nog maar de vraag. Het lijkt behoorlijk te rommelen binnen de autonome afdeling van Tesla en bij een recente ontslagronde werden 229 mensen ontslagen, waarvan een aanzienlijk deel data-analisten voor het FSD-project. Het vertrek van Karpathy als één van de architecten van het systeem werkt ongetwijfeld niet bemoedigend. Ook meldt Bloomberg dat Tesla in Amerika onder het vergrootglas ligt van de NHTSA, de National Highway Traffic Safety Administration. Uit onderzoek kwam namelijk naar voren dat de autonome technologie van Tesla bijna 200 crashes heeft veroorzaakt. Musk zei in 2020 nog dat Tesla's in 2021 autonoom moesten kunnen rijden, maar die ambitie is tot op heden niet verwezenlijkt.

Musk is zelf de laatste tijd ook wat stiller rondom Full Self Driving. Wel prijst de flamboyante Tesla-CEO Karpathy voor zijn diensten. "Bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor Tesla! Het was een eer om met jou te werken", schrijft Musk als reactie onder de tweet van Karpathy.