Tesla levert recordaantal auto's

Niet eerder leverde Tesla in een kwartaal zoveel auto's als in het eerste kwartaal van dit jaar. Het is eveneens het vierde kwartaal op rij dat Tesla meer auto's produceerde dat het heeft geleverd.

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft Tesla wereldwijd 422.875 nieuwe auto's geleverd. De Tesla Model 3 en Model Y waren met afstand goed voor het grootste deel daarvan. Maar liefst 412.180 exemplaren waren een Model 3 of Model Y. De resterende 10.695 Tesla's waren een Model S of Model X. Volgens analisten is het het vierde kwartaal op rij dat Tesla meer auto's heeft gebouwd dat het heeft geleverd. In de eerste drie maanden van dit jaar heeft Tesla 440.808 exemplaren geproduceerd. Daarvan was ook het gros een Model Y of Model 3 (421.371 stuks). De resterende 19.437 gebouwde nieuwe Tesla's waren een Model S of Model X.

De bijna 423.000 nieuwe auto's die Tesla in het eerste kwartaal leverde waren er 36 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2022, het aantal geproduceerde Tesla's lag in de eerste drie maanden van dit jaar 44 procent boven het aantal van het eerste kwartaal van vorig jaar. Kijken we naar het laatste kwartaal van 2022, dan lag het aantal geleverde Tesla's afgelopen kwartaal een bescheiden 4 procent hoger, hoewel Tesla forse prijsverlagingen op onder meer de Model 3 en Model Y doorvoerde. Volgens persbureau Reuters komt het aantal Tesla's dat afgelopen kwartaal is geleverd overeen met voorspellingen van analisten van Wall Street, maar blijft het aantal leveringen iets achter bij wat voorspeld werd door analisten van FactSet en Refinitiv.

In de eerste drie maanden van 2023 heeft Tesla in Nederland 4.476 auto's geleverd. Daarvan waren er 838 een Model 3 en maar liefst 3.507 een Tesla Model Y. Van de Model S en Model X zijn in ons land dit jaar tot nu toe achtereenvolgens 85 en 46 exemplaren geleverd.

Tesla-topman Elon Musk gaf vorig jaar aan dat het voor 2023 inzet op de levering van 2 miljoen auto's. Dat zijn er 52 procent meer dan Tesla in 2022 leverde. Later deze maand publiceert Tesla zijn financiële resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar.