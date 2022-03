‘Tesla krijgt veel orders vanwege hoge benzineprijzen’

Het nieuws is afkomstig van ‘bronnen binnen Tesla’ en dus geenszins officieel, maar het lijkt plausibel. Op de niet door bijtellingspercentages en bpm gestuurde Amerikaanse markt moet de elektrische auto zijn kopers grotendeels op eigen kracht vinden, al zijn er ook in de VS zeker subsidies. Eén van de sterkste argumenten om dan voor een EV te gaan, is dan het voordeel als het gaat om gebruikskosten. De brandstofprijzen zijn in de VS een stuk lager dan bij ons, maar dat geldt ook voor het energietarief. Ook daar is dus sprake van voordeel, en dat voordeel is met de recordhoge brandstofprijzen alleen maar opgelopen.

De EV is in de VS dus voor steeds meer mensen een aantrekkelijk alternatief, en dan kom je al snel bij Tesla uit. Tesla is ook daar met grote afstand marktleider op dit gebied. De eerdergenoemde bronnen melden dat het merk zeker deze week duidelijk meer orders ontvangt dan in de periode hiervoor. In de hardst door de hoge brandstofprijzen getroffen gebieden zou het zelfs gaan om een stijging van rond de 100 procent.

Dat betekent overigens niet persé dat er ook meer afleveringen zullen volgen, want de hoeveelheid afleveringen wordt al langer vooral bepaald door wat Tesla kan bouwen. Met ‘slechts’ twee fabrieken is de limiet nu wel bereikt, maar na het openen van de fabrieken in Texas en Berlijn moet het aantal later dit jaar flink gaan oplopen. Voor het zover is, is de verwachting dat de levertijd bij Tesla dat ook zal doen.