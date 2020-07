Tesla klaagt Rivian aan wegens 'bemachtigen geheimen'

Er lijkt een relletje geboren te zijn tussen Tesla en Rivian, onder meer bekend van de volledig elektrische pick-up R1T. Rivian zou medewerkers bij Tesla hebben 'weggekaapt' en ze mogelijk in ruil voor forse bedragen om vertrouwelijk informatie over Tesla hebben gevraagd. Tesla heeft vermoedens dat Rivian op die manier een graantje meepikt van innovaties die door Tesla gedaan zijn. Het heeft een formele aanklacht ingediend bij het gerechtshof van de staat Californië, zo meldt Automotive News. Rivian zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Het belooft haar nieuwe werknemers te onderstrepen dat ze geen intellectueel eigendom van andere partijen zullen 'introduceren in het systeem' bij Rivian.

Hoewel Rivian hier in Nederland misschien nog niet al te bekend is, heeft Tesla in deze zaak inmiddels wel een grote partij tegenover zich. Rivian wist in korte tijd enorme namen aan zich te verbinden, waaronder Amazon. Dat stak vorig jaar maar liefst 700 miljoen dollar in de autofabrikant en bestelde al 100.000 elektrische bestelbussen bij Rivian. Eind vorig jaar haalde het omgerekend €1,17 miljard binnen bij een 'wervingscampagne'. Daarnaast heeft het een overeenkomst gesloten met Ford, dat het elektrisch platform van Rivian zal gebruiken. Ford stak ook al minstens € 450 miljoen in het bedrijf.