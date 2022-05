Tesla-fabriek Duitsland weer onder vuur na verflekkage

De Tesla-fabriek in het Duitse Grünheide is eindelijk operationeel, maar opnieuw komt er protest vanuit milieuactivisten. Na een lekkage in de spuithal wil de 'Grüne Liga' dat de vergunning ingetrokken wordt.

De Gigafactory van Tesla in het nabij Berlijn gelegen Grünheide kon in maart eindelijk beginnen met de productie. We zeggen 'eindelijk', want er waren nogal wat beren op de weg in de aanloop naar de opening. Meermaals kreeg Tesla te maken met milieuactivisten die er om uiteenlopende redenen tegen protesteerden. De lucht is wat betreft de lokale 'Grüne Liga' nog niet geklaard, ook al is de vergunning inmiddels afgegeven. Er was onlangs een grote lekkage in de spuithal en dat baart de club zorgen.

Der Tagesspiegel bericht over een incident waarbij in de hal zelf maar liefst 15.000 liter verf weggelekt zou zijn. Lokale autoriteiten bevestigen dit aan het medium. De verf zou hierna opgeruimd zijn door een afvalverwerkingsbedrijf, alleen niet alles zou binnen de fabriekspoorten zijn gebleven. Een toch wel erg geringe hoeveelheid, namelijk twee à drie liter verf, zou op een binnenplaats gelekt zijn. Een foutje in de marge misschien, maar niet als het aan de Grüne Liga ligt. Dat wil actie zien van Tesla om milieuschade te voorkomen en eist dat de lokale overheid de vergunning tot die tijd intrekt.

Volgens de milieuclub zou Tesla zich niet hebben gehouden aan voorzorgsmaatregelen tegen het weglekken van vloeistoffen in de bodem. Een deel van het terrein is onverhard en op die plekken dient de boel volgens hen geasfalteerd te worden. Niet alleen voor het geval er weer verf lekt, maar ook bijvoorbeeld als er brand is en verontreinigd bluswater mogelijk zo de bodem in kan zakken. De lokale overheid ziet vooralsnog geen reden tot zorgen.