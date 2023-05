Tesla Cybertruck: interieur in beeld

Tijdens een aandeelhoudersvergadering bij Tesla’s Gigafactory in Texas wist iemand onlangs wat foto’s te maken van de Tesla Cybertruck. Die beelden, die we dankzij Carscoops.com vonden op het Cybertruck Owners Club-forum, tonen een Tesla-interieur dat weinig verrassingen oplevert voor wie dit merk een beetje kent. In vergelijking met de nieuwste Model S en Model X is dit binnenste zelfs wat simpel te noemen. Zo zit er hier geen informatiescherm achter het stuur en lijkt het uiteraard wél aanwezige touchscreen als een los element voor het dashboard te zweven. Net als bij de Model 3 en Model Y is het dashboard zelf daarmee weinig meer dan een rechte ‘plank’, al is die hier wel afgewerkt in een alcantara-achtig materiaal.

Tussen de stoelen staat een ogenschijnlijk enorm opbergvak, dat je met een soort rolluik kan afsluiten. Nieuw, en dus interessant, is het stuurwiel. Dat is niet van het ‘yoke’-type zoals in de Model S en Model X, maar ook zeker niet rond van vorm. Het heeft wel een boven- en onderkant, maar is aan die beide kanten wel zeer stevig afgeplat. Het midden van het stuur vertoont wel veel overeenkomsten met dat van de Model S en Model X, inclusief de knoppen voor de richtingaanwijzers. Bedieningshendels aan de stuurkolom ontbreken net als in de S en X helemaal, want rijrichting en ruitenwissers bedien je via het touchscreen.

De garantie dat het interieur van de Tesla Cybertruck er inderdaad zo gaat uitzien, kunnen we natuurlijk niet geven. Voor Nederland maakt dat overigens niet uit, want het ziet er niet naar uit dat de Cybertruck hier binnen afzienbare tijd leverbaar is. Dat gold overigens lange tijd voor de hele wereld, maar in de tweede helft van 2023 schijnen de leveranties van de de Cybertruck in de VS toch echt op gang te komen. De Tesla toonde de Cybertruck in 2019 voor het eerst, al zit er nog wel wat verschil tussen dat eerste exemplaar en Cybertrucks die we later te zien kregen. In alle gevallen is het een zeer opmerkelijk gevormde pick-up, waarnaar liefhebbers onlangs de vele vertragingen reikhalzend uit kijken.

Grappig detail overigens: de Model Y’s die je op de achtergrond ziet, zijn uitgevoerd in Midnight Cherry Red en Quicksilver. Die kleuren worden vooralsnog alleen gebruikt in Tesla’s gigafactory in Berlijn en zijn voor zover wij weten niet leverbaar in de VS, waar deze foto’s zijn gemaakt.