Tesla boekt recordwinst in laatste kwartaal 2021

Tesla zette het laatste kwartaal van vorig jaar een behoorlijke eindsprint in. Het bedrijf leverde een recordaantal van 308.600 auto's af, waarmee Tesla over heel 2021 bijna het miljoen aantikte. Als gevolg van die productiespurt steeg de omzet in het laatste kwartaal met 65 procent tot omgerekend €15,8 miljard. De winst steeg met 760 procent echter nog veel harder. Die sterke winstgroei is onder meer te danken aan de in gebruik genomen fabriek in Shanghai, waar het auto's voordeliger kan produceren. Tesla gaf eerder al aan dat de Chinese fabriek belangrijk is voor de auto's die buiten Amerika terecht komen.

Over heel 2021 noteerden de accountants van Tesla een winst van omgerekend €4,9 miljard in de boeken op een omzet van omgerekend €47,9 miljard. In een verklaring stelt Tesla dat deze cijfers nog veel beter hadden kunnen zijn als het chiptekort geen roet in het eten had gegooid. Net als andere autofabrikanten kampt Tesla met tekorten aan onderdelen en chips. Volgens de EV-bouwer is dat de belangrijkste remmende factor op de productie. Tesla verwacht overigens dat de problemen de komende tijd nog wel aanhouden.

Emissierechten

De winst van Tesla is niet alleen afkomstig van de verkoop van auto's. Omdat Tesla auto's maakt die op papier geen CO2 uitstoten, kan het emissierechten verkopen aan autofabrikanten die daarmee weer hun CO2-doelstellingen kunnen halen. De omzet die Tesla daaruit haalt, daalt echter aanzienlijk. In het laatste kwartaal leverde de verkoop van de emissierechten omgerekend €280 miljoen op, 22 procent minder dan een jaar eerder.