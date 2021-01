Tesla boekt eerste jaarwinst ooit

Voor veel autofabrikanten was 2020 absoluut geen optimaal jaar, maar dat geldt niet voor Tesla. In de eerste helft van het jaar moest het nog een beetje op gang komen, maar met name in het laatste kwartaal van 2020 raakte Tesla op stoom. De omzet bedroeg in dat kwartaal $10,7 miljard (€8,8 miljard), een groei van 46 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Over heel 2020 behaalde Tesla een omzet van $31,5 miljard (€26 miljard). Vergeleken met 2019 vertegenwoordigt dat cijfer een groei van 28 procent. De operationele winst (voor belastingen en rente) van Tesla bedroeg in 2020 $5,8 miljard (€4,7 miljard). In 2019 was dat nog omgerekend €2,4 miljard. Belangrijker: onderaan de streep blijft er omgerekend €595 miljoen nettowinst over. Vorig jaar boekte het bedrijf netto nog een verlies van omgerekend €712 miljoen.

Gunstig perspectief

Al met al lijkt Tesla er dus behoorlijk goed voor te staan aan het begin van 2021. Het jaarverslag werd meteen aangegrepen voor de onthulling van de gefacelifte Model S. Eind vorig jaar opende het merk de Gigafactory in Shanghai en dit jaar moeten de fabrieken in Berlijn en Texas gereed zijn. Met die fabrieken kan Tesla de productiecapaciteit verder gaan opvoeren. Bovendien wil het merk in die fabrieken gaan beginnen met de productie van ‘structural batteries’ met zelfontworpen accucellen. Deze verbeteringen kondigde Tesla eind vorig jaar aan op Battery Day. Ook moet aan het eind van het jaar de eerste Tesla Semi-vrachtauto afgeleverd worden. Daarnaast wil Tesla komend jaar stappen gaan zetten met Full Self Driving, maar in het jaarverslag noemt het merk daarvoor nog geen concrete doelstelling.