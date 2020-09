Volkswagen: Tesla als klant 'interessant'

Onlangs dook een opmerkelijke video op, waarin niemand minder dan Tesla-CEO Elon Musk samen met Volkswagen Group-CEO Herbert Diess in een Volkswagen ID3 was te zien. Reden genoeg om bij Volkswagen even te peilen of er een mogelijke samenwerking tussen Volkswagen en Tesla in het vat zit.

Volkswagen gaf vorig jaar aan het speciaal voor elektrische auto's ontwikkelde modulaire MEB-platform ook voor derden beschikbaar te stellen. Het platform, dat onder meer onder door de ID3 en de ID4 gebruikt gaat worden, zal vanaf 2023 ook onder elektrische auto's van Ford een plek krijgen. Ook weten we dat Tesla achter de schermen werkt aan een model dat een stapje onder de Model 3 komt te staan. Tijdens een digitale conference call over e-mobility had AutoWeek de kans aan niemand minder dan de kersverse Volkswagen-CEO Ralf Brandstätter te vragen of er momenteel gesprekken gaande zijn tussen Volkswagen en Tesla. Tesla zou het kant-en-klare modulaire MEB-platform immers mogelijk goed kunnen gebruiken voor zijn toekomstige model.

Volgens Brandstätter is er tot op heden niet tussen Volkswagen en Tesla gesproken over een samenwerking, maar Brandstätter zegt ook zeker niet dat een samenwerking uit den boze is. "Tot op heden zijn er geen gesprekken over gevoerd, maar ik vind het zéker een interessant idee", zo zegt Brandstätter tegen AutoWeek. Dat betekent dus niet dat je direct moet inzetten op de komst van een compacte Tesla op MEB-basis, maar als het aan Volkswagen ligt, lijkt de deur in ieder geval wagenwijd open te staan voor een toekomstig partnerschap.