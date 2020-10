Terugroepactie voor Polestar 2

Polestar roept in totaal 2.189 exemplaren van de Polestar 2 terug naar de garage. Dat meldt Automotive News op basis van berichtgeving van de Zweedse zakenkrant Dagens Industri. Het gros van die kleine 2.200 stuks rijden in Noorwegen (843 stuks) en Zweden (595 stuks) rond. Omdat Nederland een van de eerste landen is waar de Polestar 2 is geleverd, moeten ook in ons land verkochte Polestars 2 uit voorzorg een bezoekje aan de garage brengen. Het zou in Nederland om 280 stuks gaan, terwijl er ruim 500 Polestars 2 in ons land zijn geleverd.

Bij drie exemplaren van de Polestar 2 stopte de aandrijving er spontaan mee. Er zouden zich door het euvel geen ongevallen hebben voorgedaan. Het probleem zou puur softwarematig zijn, en dus zou een softwareupdate afdoende moeten zijn om de potentiële kwaal te voorkomen. Eigenaren van betrokken auto's zouden door Polestar al zijn benaderd.

We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur.

Polestar

Polestar is een merk dat zich van Volvo heeft losgeweekt en in 2017 de Polestar 1 lanceerde. Hoewel het merk zich presenteerde als fabrikant van puur en alleen elektrische modellen, was de Polestar 1 een plug-in hybride. De vorig jaar gepresenteerde Polestar 2 is wél een EV, en direct een belangrijke. Met het model hoopt Polestar roet in het eten van auto's als de Tesla Model 3 te kunnen gooien. De Polestar 2 heeft een 408 pk krachtige elektrische aandrijflijn die z'n energie put uit een 78 kWh groot accupakket. De elektrische actieradius bedraagt 470 kilometer (WLTP). Op termijn wordt het leveringsgamma van Polestar in ieder geval nog uitgebreid met de Polestar 3, een elektrische SUV.