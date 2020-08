Terugroepactie voor plug-ins BMW

BMW heeft aan Auto, Motor und Sport bekendgemaakt dat het een hele reeks plug-ins terugroept. Het gaat om de 2-serie Active Tourer, 3-serie, 5-serie, 7-serie, X1, X2, X3 en X5 met een dergelijke deels elektrische aandrijflijn. Bij dochtermerk Mini zijn er zorgen omtrent de Countryman Plug-in Hybrid. BMW Nederland legt tegenover AutoWeek uit wat er aan de hand is: "De kleinste onzuiverheden kunnen leiden tot het niet juist functioneren van de hoogspanningsbatterij. Zo kan er bijvoorbeeld kortsluiting tussen twee cellen ontstaan. Tijdens een interne kwaliteitscontrole werd zo’n onzuiverheid ontdekt in de vorm van een lasrups die in het daaropvolgende reinigingsproces mogelijk niet is verwijderd. In zeldzame gevallen – afhankelijk van de vorm, grootte en locatie van de lasrups – kan dit leiden tot kortsluiting in de hoogspanningsbatterij tijdens de eerste keer dat deze wordt opgeladen."

Het gaat om auto's die tussen 13 maart en 6 augustus van dit jaar gebouwd zijn. Wereldwijd betreft het slechts 4.192 auto's, waarvan er maar liefst 1.000 in Duitsland op kenteken zijn gezet. Slechts 100 van de getroffen Duitse auto's zouden reeds geleverd zijn aan klanten. In Nederland valt het helemaal mee. BMW Nederland laat weten dat er hier slechts zes auto's van deze periode en de betreffende productielijn afkomstig zijn. Het gaat hier enkel om BMW's. "De terugroepactie zal binnenkort starten en zal in eerste instantie de inspectie van de hoogspanningsbatterij inhouden. De inspectie zelf duurt ongeveer 30 minuten. Indien nodig kunnen verdere maatregelen volgen. De klanten die het betreft worden door hun dealer gecontacteerd. "Uiteraard zijn er geen kosten voor de klant", aldus de importeur.